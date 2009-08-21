بیمارستان تخصصی قلب سید الشهدای ارومیه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نصرت الله ملا زاده در مراسم کلنگ زنی بیمارستان 450 تختخوابی شهید بهشتی ارومیه افزود: عملیات احداث این بیمارستان 17 سال پیش شروع شده و تنها 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشت که در طول فعالیت دولت نهم با عنایت ویژه وزیر بهداشت آماده بهره برداری شده است.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت 70 میلیارد ریال برای اتمام این بیمارستان اعتبار اختصاص داده است.

ملازاده از افزایش تعداد تختهای مراقبتهای ویژه بیمارستانی از 135 به 245 تخت خبر داد و بیان داشت: در طول چهار سال اخیر موفقیتهای زیادی در بخش خدمات بهداشتی و درمانی داشتیم که افزایش تعداد تختها و توزیع عادلانه نیروهای متخصص از مهمترین این اقدامات است.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته به دلیل نبود دستگاه سی تی اسکن بیماران شهرستان بوکان مجبور به مراجعه به سایر شهرستانها می کردند، اظهار داشت: با نصب دستگاه سی تی اسکن در این شهرستان هزار و 500 مورد از مراجعات بیماران این شهرستان کاهش یافته است.

کنگره توریسم درمانی و خدمات سلامت آبان ماه در ارومیه برگزار می شود

ملازاده از برگزاری کنگره توریسم درمانی در ارومیه خبر داد و گفت: این کنگره 29 – 28 آبان ماه و توسط معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در ارومیه برگزارمی شود.

وی با بیان اینکه این کنگره با هدف توسعه بخشی صنعت توریسم برگزار می شود، بیان داشت: مردم کشورهای شمال عراق، شرق ترکیه و نیز جمهوری آذربایجان به دلیل فرهنگی و از سویی پایین بودند هزینه ها مشتاق استفاده از امکانات درمانی آذربایجان غربی هستند.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه برای جذب بیماران آن سوی مرزها برنامه ریزی کنیم، گفت: جذب بیماران از آن سوی مرزها و ارائه سرویس های ویژه و خارج از نوبت خدمات پزشکی برای آذربایجان غربی پیام آور رونق بیشتر خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی و هم مرز بودن استان به سه کشور خارجی گفت: این استان با توجه ویژه مسئولان کشوری ظرفیت تبدیل شدن به یکی از استانهای توریسم درمانی را دارد.

رحیم قربانی به تشریح عملکرد دولت در استان اظهار داشت: در طول چهار سال گذشته آذربایجان غربی به قطب صنعت و کشاورزی در کشور تبدیل شده وتوسعه و عمران استان شتاب بیشتری به خود گرفته است.

بیمارستان 450 تختخوابی شهید بهشتی ارومیه با اعتباری بالغ بر 420 میلیارد ریال در طول چهار سال احداث و آماده بهره برداری می شود.