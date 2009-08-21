سبزی و مرکبات مازندران به قزاقستان صادر می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسن اسماعیلی در جلسه هیئت تجاری قزاقستان به مازندران بیان داشت: این هیئت از بخشهای تجاری دولتی و خصوصی وارد مازندران شدند که بتوانند از تجربیات آبزی پروری مازندران استفاده کنند.
وی با بیان اینکه فرصتها و تهدیدات ماهیان خاویاری در مازندران برای هیئت قزاقی در این جلسه بیان شد، گفت: 90 درصد از ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر است و شرایط تغذیهای در دریا به منظور افزایش تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استحصال ماهیان طبیعی در دریای خزر فراهم است.
اسماعیلی بیان کرد: در دریای خزر امکان دستیابی به تامین مولدان مورد نیاز انواع ماهیان به ویژه ماهیان خاویاری به منظور بازسازی ذخایر ماهیان وجود دارد.
وی وجود نیروهای متخصص در زمینه صید و فرآوری ماهیان خاویاری را در مازندران فعالانه دانست و اظهار داشت: کیفیت بالای ماهیان صادراتی ایران مطابق با استاندارد بهداشت جهانی است که در مازندران پرورش مییابد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: 50 درصد خاویار جهان از مازندران تامین و تهیه میشود که این امر از جمله فرصتهای دریای خزر محسوب می شود.
اسماعیلی افزایش روزافزون صید بیرویه و غیرمجاز ماهیان را به عنوان اصلیترین عامل نابودی ذخایر دریای خزر برشمرد و گفت: تغییر رژیم آبی رودخانهها و تخریب محلهای تخمگذاری طبیعی زیستگاهی ماهیان به ویژه خاویاری از تهدیدات آبزیپروری در مازندران و حاشیه دریای خزر محسوب میشود.
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