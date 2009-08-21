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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۴۲

جودو قهرمانی جهان - روتردام

نظر مسئولان فدراسیون جودو عوض شد/ رجبی به هلند اعزام می شود

نظر مسئولان فدراسیون جودو عوض شد/ رجبی به هلند اعزام می شود

مسئولان فدراسیون جودو در جدیدترین اقدام خود تصمیم به اعزام احسان رجبی به مسابقات قهرمانی جهان گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان رجبی عضو تیم ملی جودو کشورمان هفته گذشته در تمرینات این تیم از ناحیه مچ پا آسیب دید. پس از آن پزشکان با بررسی دقیق قسمت آسیب دیده اعلام کردند حضور در رقابتهای جهانی برای رجبی مشکل ساز خواهد شد.

با اعلام نظر پزشکان، فدراسیون جودو رسما از عدم اعزام رجبی خبر داد و اعلاام کرد تیم ملی جودو با سه نماینده روی تاتامی حاضر خواهد شد.

اما روز پنجشنبه سید محمود میران در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام رجبی به هلند خبر داد. سرمربی تیم ملی جودو گفت: رقابتهای سنگین وزن در روزهای آخر برگزاری مسابقات انجام خواهد شد به همین دلیل رجبی زمان لازم را در اختیار دارد تا به بهبودی و شرایط حضور در مسابقه برسد. به همین دلیل تصمیم به اعزام او گرفتیم.

مسابقات جودو قهرمانی جهان از چهارم شهریور در روتردام هلند آغاز خواهد شد.

کد مطلب 933110

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