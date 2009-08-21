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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

دختران تهرانی فاتح رقابتهای نونهالان ایران شدند

دختران تهرانی فاتح رقابتهای نونهالان ایران شدند

مسابقات تکواندو نونهالان دختر ایران با قهرمانی تیم تهران در سالن انقلاب کرج خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابتها که در سالن انقلاب کرج جریان داشت دختران نونهال تهرانی با کسب 4 مدال طلا و3 برنز و کسب 72 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

تیم تکواندو نونهالان کرج الف با یک طلا، 2 نقره ، 4 برنز و 57 امتیاز دوم شد، مازندران با 2 طلا ، یک نقره و49 امتیاز در مکان سوم ایستاد، گیلان با یک طلا ،‌ 2 نقره ، یک برنز و 48 امتیاز و توابع تهران با یک طلا ، 2 نقره ، یک برنز و 45 امتیاز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

کاپ اخلاق به کرمانشاه رسید و غزاله یزدان پناه از خراسان جنوبی به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شد. نتایج کامل اوزان مختلف:

* وزن اول:
1- مریم امینی از تهران 2- فاطمه اموری از توابع تهران 3- پریسا حیدرحسامی از فارس و سمانه لطف الهی از کرج الف

* وزن دوم:
1- سمیرا سام خانیان از مازندران 2- فاطمه سادات سید محسنی از توابع تهران3- پونه فرجی از تهران و سودا نجف زاده از اردبیل

* وزن سوم:
1- زهرا بختیار از گیلان 2- فاطمه شعبان نیا منصور از مازندران 3- الهام جعفری از اصفهان و شهلا ذهبی از تهران

* وزن چهارم:
1- پریسا شعبان زاده از توابع تهران 2-سارا فتحی از گیلان3-صبا کلهر از کرج الف و نسرین کهراریان از کرمانشاه

* وزن پنجم:
1- زهرا کنگری از تهران 2- نگین مالکی از کرج الف 3- رقیه بهرامی از چهارمحال و فریبا صادقی فر از قزوین

* وزن ششم:
1- پریسا باقر پور از کرج الف 2- معصومه آقاجانی از گیلان3- آیلار بیدار از اردبیل و زهرا افتخاری از آذربایجان شرقی

* وزن هفتم:
1- مونا جاوید از تهران 2- فائزه حاتمی از کرج الف 3- زهرا خوب از چهارمحال و بختیاری و فاطمه باصبر از گیلان

* وزن هشتم:
1- پرستو همتی از تهران 2- مهشید نیک نفس از اصفهان3- سارا قهرمان لو از کرج ب و نگار کاظمی از کرج الف

* وزن نهم:
1- سونا شاه منصوری از مازندران 2- محبوبه پور سلیمی از کرج ب 3- فاطمه رشیدی از کرج الف و راضیه حافظی از خوزستان

* وزن دهم :
1- راضیه امیری از اصفهان 2- غزاله یزدان پناه از خراسان جنوبی 3- مهسا عرفانیان از تهران و ستاره خوشنویسان از توابع تهران

کد مطلب 933117

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