دختران تهرانی فاتح رقابتهای نونهالان ایران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابتها که در سالن انقلاب کرج جریان داشت دختران نونهال تهرانی با کسب 4 مدال طلا و3 برنز و کسب 72 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

تیم تکواندو نونهالان کرج الف با یک طلا، 2 نقره ، 4 برنز و 57 امتیاز دوم شد، مازندران با 2 طلا ، یک نقره و49 امتیاز در مکان سوم ایستاد، گیلان با یک طلا ،‌ 2 نقره ، یک برنز و 48 امتیاز و توابع تهران با یک طلا ، 2 نقره ، یک برنز و 45 امتیاز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

کاپ اخلاق به کرمانشاه رسید و غزاله یزدان پناه از خراسان جنوبی به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شد. نتایج کامل اوزان مختلف:



* وزن اول:

1- مریم امینی از تهران 2- فاطمه اموری از توابع تهران 3- پریسا حیدرحسامی از فارس و سمانه لطف الهی از کرج الف

* وزن دوم:

1- سمیرا سام خانیان از مازندران 2- فاطمه سادات سید محسنی از توابع تهران3- پونه فرجی از تهران و سودا نجف زاده از اردبیل



* وزن سوم:

1- زهرا بختیار از گیلان 2- فاطمه شعبان نیا منصور از مازندران 3- الهام جعفری از اصفهان و شهلا ذهبی از تهران

* وزن چهارم:

1- پریسا شعبان زاده از توابع تهران 2-سارا فتحی از گیلان3-صبا کلهر از کرج الف و نسرین کهراریان از کرمانشاه

* وزن پنجم:

1- زهرا کنگری از تهران 2- نگین مالکی از کرج الف 3- رقیه بهرامی از چهارمحال و فریبا صادقی فر از قزوین

* وزن ششم:

1- پریسا باقر پور از کرج الف 2- معصومه آقاجانی از گیلان3- آیلار بیدار از اردبیل و زهرا افتخاری از آذربایجان شرقی

* وزن هفتم:

1- مونا جاوید از تهران 2- فائزه حاتمی از کرج الف 3- زهرا خوب از چهارمحال و بختیاری و فاطمه باصبر از گیلان

* وزن هشتم:

1- پرستو همتی از تهران 2- مهشید نیک نفس از اصفهان3- سارا قهرمان لو از کرج ب و نگار کاظمی از کرج الف

* وزن نهم:

1- سونا شاه منصوری از مازندران 2- محبوبه پور سلیمی از کرج ب 3- فاطمه رشیدی از کرج الف و راضیه حافظی از خوزستان

* وزن دهم :

1- راضیه امیری از اصفهان 2- غزاله یزدان پناه از خراسان جنوبی 3- مهسا عرفانیان از تهران و ستاره خوشنویسان از توابع تهران