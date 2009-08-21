اخبار کوتاه ورزشی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجمع انتخابی رئیس هیئت هاکی استان مرکزی با حضور دبیر فدراسیون، مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی و اعضای مجمع در اراک برگزار شد که در پایان، مجتبی خراجی با کسب 17 رای از 18 رای ماخوذه به مدت چهار سال به این سمت انتخاب شد.

محمد سالاری‌وفا رئیس پیشین هیئت هاکی استان مرکزی دیگر کاندیدای این مجمع بود که به نفع خراجی از حضور در انتخابات کناره ‌گیری کرد، سالاری‌وفا از سال 1375 و به مدت 13 سال ریاست هیئت هاکی استان را بر عهده داشته است.

دیگر از باشگاه آلومینیم حمایت نمی شود

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک، از حمایت مجتمع آلومینیوم از این باشگاه نامید است، حمید محرابی با توجه به رایزنی های خود و نتیجه بخش نبودن آن، علت آن را تاکید مسئولان مجتمع آلومینیوم مبنی بر انحلال باشگاه ورزشی می داند و از سویی تصفیه حساب با بازیکنان و کادرفنی فصل قبل را از مشکلات این باشگاه عنوان کرده است.

یک دوره مسابقه اسکیت در ساوه برگزار شد

یک دوره مسابقه اسکیت در پیست پارک جنگلی ساوه برگزار شد که در آن 30 نفر شرکت کننده در رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، بزرگسالان و آزاد در ماده های 300،500 ، هزار و 10 هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که از هر گروه سه نفر برتر معرفی شدند.