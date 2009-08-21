مس نماینده شایسته ای برای ایران در آسیا خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، پرویز مظلومی شامگاه پنجشنبه پس از شکست تیمش در برابر استقلال اهواز در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: بازی کردن در این هوای گرم و شرجی واقعا سخت و طاقت فرسا بود و این موضوع بر بازی بازیکنان تیم مس به خصوص در نیمه اول تاثیر منفی گذاشته بود.

وی اضافه کرد: بازیکنان مس در این بازی فوتبال معقولی را به نمایش گذاشتند به خصوص در نیمه دوم که کاملا بر توپ و میدان مسلط بودند اما برخلاف جریان بازی، تیم حریف به گل برتری دست یافت و بر خلاف بازی با سپاهان که شکست حق ما بود در این بازی به هیچ وجه استحقاق باخت را نداشتیم اما این موارد جزئی از فوتبال است که همیشه تیم خوب لزوما پیروز میدان نیست.

مظلومی بیان کرد: با جود گرمای شدید هوا از بازی بچه های مس رضایت کامل دارم زیرا آنها یک فوتبال شناور و زیبا را به نمایش گذاشتند و می توانستند با سه امتیاز اهواز را ترک کنند.

سرمربی مس افزود: تیم مس از نظر فنی هیچ مشکلی ندارد ولی از همین فردا باید روی مسائل روحی، روانی آنها کار کنیم تا بتوانیم ضمن جبران امتیازات از دست رفته، خود را به رده های بالای جدول رده بندی لیگ برتر برسانیم.

وی عنوان کرد: شرایط ما به گونه ای بود که در هفته های ابتدایی لیگ برتر در حال آماده کردن خود برای بازی در این فصل هستیم اما به هواداران مس قول می دهم هفته به هفته بهتر می شویم و نماینده ای شایسته ای برای فوتبال کشور در رقابتهای لیگ برتر باشگاه های آسیا خواهیم بود چرا که هنوز برخی از بازیکنان با تیم هماهنگ نشده اند و برخی دیگر مثل علی سامره هنوز به مرز آمادگی مطلوب دست نیافته اند ولی با بهتر شدن اوضاع، نتیجه گیری تیم نیز بهتر می شود.

مظلومی با تاکید بر اینکه مس را برای رقابتهای آینده و جام باشگاه های آسیا تقویت می کند، گفت: لیست بازیکنان تیم مس هنوز چهار گزینه خالی دارد که قصد داریم با جذب بازیکنان شاخص این کمبود را جبران کنیم تا در بازی های آینده قوی تر ظاهر شویم.

وی همچنین در مورد آینده همکاریش با مس کرمان پس از این شکست اظهار داشت: مربیان فوتبال همواره ساک به دوش هستند ولی آنچه مسلم است من با قدرت به کار خود ادامه می دهم و از این بابت هیچگونه نگرانی خاصی ندارم.

سرمربی مس کرمان عنوان کرد: تیم استقلال اهواز تیم جوان و دونده ای بود، مردم خوزستان و مسئولان استقلال اهواز باید به خداداد عزیزی وقت بدهند تا یک تیم قدرتمند بسازد و از هواداران استقلال اهواز نیز که تنها تیم خود را تشویق کردند تشکر می کنم.

بازی دو تیم استقلال اهواز و مس کرمان از سری رقابت های هفته سوم لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه تختی اهواز با تک گل دقیقه 84 اسماعیل شریفات با نتیجه یک بر صفر به سود آبی پوشان اهوازی به پایان رسید.