ادغام راه،ارتباطات و محیط زیست درسوئیس؛ کشوری پیشگام در فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، مساحت کشور سوئیس 41 هزار و 285 کیلومتر مربع (مساحت ایران یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع) بوده و جمعیت این کشور بر طبق سرشماری جولای 2008 برابر با هفت میلیون 604 هزار و 467 نفر است. بر طبق آخرین سرشماری ایران در سال 2007 جمعیت کشورمان برابر با 70 میلیون 495 هزار و 782 (10 برابر جمعیت سوئیس) است.

3/7 درصد از سطح سوئیس را آب را تشکیل داده است که سهم کشورمان از آب تنها برابر با 7/0 درصد است.



سرانه تولید ناخالص ملی سوئیس 39 هزار و 800 دلار در سال 2008 و سرانه تولید ناخالص ملی کشورمان 11 هزار 250 دلار است.

وزارتخانه های سوئیس

سوئیس کشوری فدرالی است و بنابراین در این کشور به جای واژه وزارت از دپارتمان استفاده می شود. در این کشور در مجموع پنج وزارتخانه وجود دارد که عبارتند از: دپارتمان فدرال دفاع، حوادث غیر مترقبه و ورزش، دپارتمان فدرال محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، دپارتمان فدرال امور اقتصادی، دپارتمان قدرت دولت متحده، دپارتمان فدرال امور خارجه.

اقتصاد

همانطور که ملاحظه شد که سه وزارت امور اقتصادی، امور خارجه و قدرت دولت متحده به صورت تک محوری عمل می کنند که این نشان می دهد امور داخلی، مسائل خارجی و مسائل اقتصادی از اهمیت ویژه ای در این کشور برخوردارند و توسعه این سه بخش به ویژه بخش اقتصادی در توسعه سایر بخشها نیز دخالت دارد. به طوری که بورس SWX Swiss Exchange پانزدهیمن بورس دنیا و پس از بورسهای لندن، فرانکفورت، مادرید و استکهلم پنجمین بورس اروپا است.

همچنین سوئیسی ها به دقت در انجام کارها معروف هستند و یکی از منابع درآمدزایی این کشور تولید ساعت است. ساعتهای سوئیسی همگی در اختیار بخش خصوصی هستند. تیسوت، سواچ، رولکس، امگا و رادو معروفترین مارکهای تولیدکننده ساعت در دنیا هستند.

حمل و نقل

به گزارش مهر، شبکه حمل و نقل یکی از پیشرفته ترین شبکه های حمل و نقل دنیا است. راه آهن به روشی مویرگی تمام این سرزمین را پوشش می دهد و در تمام مناطق روستایی و شهرهای کوچک ایستگاههای راه آهن وجود دارد. تعرفه قطار، اتوبوس و قایق در این کشور یکسان است. از یک بلیت فروشی خودکار خطوط راه آهن سوئیس امکان انتخاب و خرید بلیت قطار تمام شهرهای این کشور امکانپذیر است.

یکی از اهداف سیستم حمل و نقل این کشور، کاهش سطح آلودگی است به طوری که دولت سوئیس تا سال 2010 قصد دارد نسبت به سال 1990 به میزان 90 درصد انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و یکی از اهداف ادغام وزارتخانه های انرژی، حمل و نقل، محیط زیست و ارتباطات همین است.

دپارتمان فدرال محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات

سازمانهایی که زیر نظر این وزارتخانه قرار دارند همگی مستقل هستند و این وزارتخانه تنها نقش نظارتی و هماهنگی میان این بخشها را به عهده دارند. این سازمانها عبارتند از:

- هیئت مستقل تجسس حوادث هوایی

- کمیسیون ارتباطات فدرال: سازمان مستقل بازار مخابرات که در 30 آوریل 1997 تاسیس شد.

- هیئت بازرسان فدرال برای جریان قوی: وظیفه این سازمان تامین برق و تاسیسات جریان قوی است.

- هیئت بازرسان خطوط لوله فدرال: این سازمان مسئول طراحی، ساخت و عملیات سیستمهای خطوط لوله برای انتقال سوختهای مایع و گاز است.

- سازمان مستقل دادخواهی برای رادیو و تلویزیون: هیئت نجسس برای حوادث خطوط راه آهن و قایقها

- پست: این سازمان علاوه بر ارائه خدمات پستی، تنظیم کننده بازار پست نیز است.

- کمیسیون تحکیم راه آهن

بخش خصوصی در تحقیقات و توسعه

دبیر کل بخش تحقیقات کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا تا سال 2010 تا 3 درصد از تولید ناخالص ملی کشورهای عضو را به سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و توسعه اختصاص دهد که دو سوم مجموع این سرمایه گذاری از بخش خصوصی تامین می شود.

درحال حاضر در سوئیس 69 درصد از منابع مالی تحقیقات و توسعه از بخش خصوصی تامین می شود. به همین منظور اتحادیه اروپا در تلاش برای رسیدن به استانداردهای این کشور است.

به اعتقاد "ژان رویستون" استاد نوآوری موسسه فناوری سوئیس، سوئیس نوآورترین کشور دنیا است. در این خصوص این محقق اظهار داشت: "یکی از تواناییهای سوئیس در تبدیل شرکتهای با ساختار قدیمی به شرکتهای مدرن است. برای مثال زمانی که صنعت ساعتهای مکانیکی روبه زوال بود این شرکتها تولید فناوریهای کوچک سازی ساعتها را آغاز کرد. به گفته وی تعامل اقتصاد و سیاست در توسعه فناوری یکی از ویژگیهای این کشور در ایجاد یک جامعه نوآورانه است.

تحقیقات و توسعه

فناوری زیستی: شرکتهای خصوصی سوئیس با جدیت در این بخش فعالیت می کنند به طوری که تعداد شرکتهای خصوصی که در ایجاد صنعت فناوریهای زیستی نوآورانه و دینامیک فعال هستند از سال 1997 تاکنون دو برابر شده است. امروزه سوئیس دارای ششمین بازار بزرگ فناوریهای زیستی در اروپا است.

نانوتکنولوژی: امروزه صنعت نانوتکنولوژی یکی از مدلهای صنعتی سوئیس است به طوری که شرکتهای سوئیسی فعال در این بخش در تلاش برای جذب محققان علوم نانو از تمام دنیا هستند.

میکروتکنولوژی: توسعه میکروتکنولوژی در سوئیس در ادامه بحران اقتصادی صنعت ساعت آغاز شد. این فناوری در کنار میکرومکانیک کلاسیک برای ساخت ساعتهایی که از فناوریهای نوین مثل الکترونیک، اپتیک، فناوریها و میکروسیستمهای انفورماتیکی استفاده می کنند بهره می گیرد. امروزه میکروفناوریها بخشی از فناوریهای اولیه قرن 21 و یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد سوئیس به شمار می روند.

انفورماتیک: سوئیس از مدتها قبل یکی از کشورهای پیشگام در تولید کاربردهای انفورماتیکی است. "نیکلاس ویرث" یکی از بزرگترین دانشمندان آغاز عصر رایانه و برنامه نویس بسیاری از زبانهای انفورماتیکی مثل "پاسکال"، "مولودا" و "ابرون" اهل سوئیس است و این مسئله موجب شده که توسعه انفورماتیک به شدت در این کشور فعال باشد. امروزه بسیاری از برنامه های جانبی IT بخش مهمی از صنایع کلیدی سوئیس را تشکیل داده اند برای مثال بانکها، بیمه ها (سوئیس معروفترین بانکها و بیمه های دنیا را دارد)، مخابرات، سیستم نیرو، شیمی، ساعت، حمل و نقل، توریسم همگی از فراورده های فناوری اطلاعات بهره می گیرند و این یکی دیگر از دلایل ادغام چهار وزارتخانه محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات است.

تحقیقات آب و هوا، تحقیقات مالی، انرژیهای تجدیدپذیر و شیمی از دیگر بخشهایی است که بیشترین سرمایه گذاری را در بخش تحقیقات و توسعه به خود اختصاص داده اند.