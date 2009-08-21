نتایج کنکور مراکز تربیت معلم و دانشگاه شاهد اعلام شد

اسامی، مراحل مصاحبه و نحوه گزینش معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه شاهد، امام حسین (ع) و مراکز تربیت معلم در آزمون سراسری 88 اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه شاهد، امام حسین ( ع ) و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به همراه برنامه زمانی آن بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.
کد مطلب 933142
نظر شما