نتایج کنکور مراکز تربیت معلم و دانشگاه شاهد اعلام شد

اسامی، مراحل مصاحبه و نحوه گزینش معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه شاهد، امام حسین (ع) و مراکز تربیت معلم در آزمون سراسری 88 اعلام شد.