ادغام مراکز گسترش زبان فارسی در بنیاد سعدی

عباسعلی وفایی رئیس شورای گسترش زبان فارسی (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در گفتگو با خبرنگار مهر، با استقبال از طرح تاسیس "بنیاد سعدی" که توسط غلامعلی حدادعادل و با هدف تمرکز فعالیت‌های مرتبط با گسترش این زبان در خارج از کشور ارائه شده است، گفت: این طرح برای سازماندهی در امر تدریس زبان فارسی در خارج از کشور و تقویت آن با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مختلف کشور، پیشنهاد شده است. اساسنامه این بنیاد هم توسط حدادعادل تدوین شده است.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا با تاسیس بنیاد سعدی، سه مرکز گسترش زبان فارسی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)، شورای گسترش زبان فارسی (وزارت ارشاد) و اداره امور بین‌الملل زبان فارسی (وزارت علوم) منحل و در یکدیگر ادغام خواهند شد یا خیر؟" افزود: اگر این بنیاد تاسیس شود، متولیان گسترش زبان فارسی در خارج از کشور زیر نظر آن به فعالیت می‌پردازند.

وفایی اضافه کرد: قطعاً دو مرکز یکی شورای گسترش زبان فارسی و دیگری مرکز گسترش زبان فارسی در درون این بنیاد قرار می‌گیرند و بنیاد سعدی فعالیت‌های آنها را ادامه خواهد داد. من البته اطلاعی از فعالیت‌های آتی اداره امور بین‌الملل زبان فارسی وابسته به وزارت علوم ندارم اما قطعاً سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن را نیز، بنیاد قریب‌التاسیس سعدی بر عهده خواهد داشت.

پیشتر نیز غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بنیاد قریب‌التاسیس سعدی گفته بود: با تاسیس این بنیاد همه کارهای مربوط به آموزش زبان فارسی به خارجی‌ها در آن متمرکز می‌شود.





