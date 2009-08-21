پیروزی کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، "دین محمد" در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اعلام این مطلب در ادامه گفت : شمارش ابتدایی آرا نشان می دهد که رئیس جمهور، اکثریت آرای شرکت کنندگان در انتخابات روز گذشته را تصاحب کرده است.

وی افزود : کرزای توانسته اکثریت آرا را تصاحب کند و بر همین اساس انتخابات به دور دوم کشیده نمی شود.

رئیس ستاد انتخاباتی حامد کرزای گفت : هر چند که اعلام رسمی نتایج بر عهده کمیته برگزاری انتخابات است، اما من مطمئنم که انتخابات به دور دوم کشیده نمی شود.

بر اساس این گزارش، در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جمعا 40 نامزد شرکت داشتند که 11 نفر از آنها به نفع حامد کرزای از رقابتها کناره گیری کرده بودند.

این انتخابات از دیروز پنجشنبه و همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی(استانی) افغانستان آغاز شد البته هنوز از نتابج انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان خبری منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، قرار بود 17 میلیون ثبت نام کننده واجد شرایط در انتخابات روز گذشته، رئیس جمهوری آینده و 420 عضو شوراهای ولایتی را انتخاب کنند.

همچنین سه هزار و 196 نامزد از جمله 328 زن در حال رقابت برای کسب 420 کرسی شوراها در 34 استان کشور بودند.

این دومین انتخابات ریاست جمهوری و سومین انتخابات عمومی در افغانستان از زمان سرنگونی طالبان به دست نیروهای آمریکایی در سال 2001 در این کشور به شمار می رود.

طالبان تهدید کرده بود که به مراکز رای گیری و رای دهندگان حمله خواهد کرد.

در روزهای گذشته دولت افغانستان برای حفظ روحیه رای دهندگان و ممانعت از ارعاب آنها از سوی تروریستها از رسانه ها خواست تا اخبار مربوط به انفجارها در مدت رای گیری را پوشش ندهند.