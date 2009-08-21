فروشندگان غیرقانونی قرص متادون در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان لرستان چهار نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی استان لرستان که با تبانی و خارج از سیکل قانونی اقدام به خروج قرصهای متادون می کردند با تلاش و پیگیری اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شدند.

بنابر این گزارش متهمین با همدستی برخی از پرسنل مرکز ترک اعتیاد استان داروی متادون که برای ترک معتادین قابل استفاده می باشد خارج از شبکه توزیع اقدام به فروش قریب به یک میلیون قرص متادون کرده اند که طبق اعترافات آنان تاکنون مبلغ هشت میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده اند.

بر اساس این گزارش متهمین در هنگام ارتکاب به جرم و خروج 53 هزار قرص متادون خارج از چار چوب قانونی دستگیر و مبلغ پنج میلیارد ریال به حساب بیت المال بازگردانده شده است.