عملکرد بازیکنان پرسپولیس فوق العاده بود/ تعویض هایم تاثیرگذار بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی 2 بر 1 روز پنجشنبه تیمش برابر پاس همدان ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران افزود: از روش بازی و نتیجه و عملکرد بازیکنان تیم برابر پاس همدان فوق العاده راضی هستم. آنها برای پیروزی تمام تلاششان را بکار گرفتند و در نهایت سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کرد.

وی در ادامه به نقش تماشاگران در این پیروزی اشاره کرد و گفت: بیش از همه تماشاگران در این پیروزی تاثیر داشتند. اگر آنها نبودند خصوصا بعد از گل تساوی ما، پرسپولیس نمی توانست به سادگی حریف را در همدان شکست دهد. تشویق های آنها باعث افزایش روحیه جنگندگی تیم شد.

زلاتکو کرانچار در خصوص روند بازی اظهار داشت: طبق دستورالعملی که به بازیکنان دادم آنها در نیمه اول هم فوق العاده بازی کردند اما فرصت های زیاد گلزنی را به راحتی از دست دادند و در نیمه دوم هم ما دستورالعمل جدیدی به بازیکنان دادیم و اگر آنها از فرصت های خود به خوبی استفاده می کردند زودتر از گلزنی حریف شرایط خود را برای پیروزی مهیا می کرد.

وی در این خصوص افزود: همگی بازیکنان پس از گل خورده توانستند به بازی برگردند و در زمین حریف پیروز شوند. این نتیجه بسیار ارزشمندی بود.

کرانچار در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شما در نیمه مربیان موفق تر از منصوریان سرمربی تیم پاس همدان ظاهر شدید اظهار داشت: شرایط بازی به نحوی بود که باید در نیمه دوم تعویض هایی را انجام می دادم. به نظر می رسید شیث نمی توانست در نیمه دوم موثر باشد و به همین دلیل او را تعویض کردم و پس از گل اول حریف بازیکنانی نظیر پروین و وسلی المیترا در هجومی بازی کردن تیم فوق العاده تاثیر گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: این پیروزی می تواند زمینه ساز شروع پیشرفت پرسپولیس و قرار گرفتن این تیم در شرایط موفقیت باشد.

دیدار تیم های فوتبال پاس همدان و پرسپولیس تهران در جریان روز نخست از هفته سوم رقابت های لیگ برتر که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه شهید مفتح همدان برگزار شد با برتری 2 بر 1 تیم پرسپولیس به پایان رسید.