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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور صبح امروز برگزار شد

آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور صبح امروز برگزار شد

بیست و نهمین آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور صبح امروز در 54 رشته برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور 176 هزار و 717 نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 81 هزار و 990 نفر زن و 94 هزار و 727 نفر مرد هستند.

آزمون کاردانی به کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور نیز روز گذشته برای اولین بار در 10 رشته برگزار شد. در این آزمون 15 هزار و 93 داوطلب از طریق شبکه اینترنتی ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 8 هزار و 400 نفر زن و 6 هزار و 693 نفر مرد هستند.

در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نیز که عصر امروز برگزار می شود حدود 105 هزار نفر در 49 رشته ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 933185

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