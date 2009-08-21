شانسمان برای جهانی شدن 50 درصد است/ بازیکنان تمام امیدم هستند

حسین معدنی در آستانه اعزام تیم ملی والیبال به محل برگزاری آخرین مرحله مسابقات انتخابی جهانی در ژاپن به خبرنگار مهر گفت: این سختترین مسابقهای است که باید در آن شرکت کنیم. پس باید جدیترین تلاش و همت گروهی را به کار گیریم تا بتوانیم از آن سربلند خارج شویم.
وی ادامه داد: اینکه باید برای جهانی شدن قدرتهای سنتی آسیا را از پیش رو برداریم کار آسانی نیست. والیبال ایران اصلا و درهیچ حالتی شرایط مساوی با تیمهای کرهجنوبی و ژاپن ندارد. آنها تیمهایی هستند که حداقل با 12 بازی در لیگ جهانی آماده بازیهای انتخابی شدهاند. اگر در هر بازی تنها 2 درصد پیشرفت کرده باشند هم باز با 24 درصد پیشرفت بیشتر مقابل ما قرار میگیرند.
سرمربی تیم ملی والیبال تصریح کرد: این تنها بخشی از قدرت والیبال کرهجنوبی و ژاپن است که مربوط به دو سه ماه اخیر میشود. این دو تیم از قدرتهای سنتی آسیا به شمار میروند که روند پیشتازی آنها معمولا متوالی بوده است. حالا ما باید برای کسب سهمیه جهانی این تیمها را یا یکی از آنها را از پیش رو بر داریم.
معدنی خاطرنشان کرد: شانس ما برای محقق شدن این نتیجه بیشتر از 50 درصد نیست. در این شرایط هم تمام امید من به نفراتی است که در اختیار داریم. تیم ملی امروز بازیکنان فوق العادهای در اختیار دارد که اگر در بازی خودشان باشند میتوانند خیلی کارها را انجام دهند.
سرمربی تیم ملی والیبال به دیدار نخست این تیم مقابل کرهجنوبی اشاره کرد و گفت: این بازی حکم مرگ و زندگی برای ما دارد. اگر بتوانیم کرهایها را شکست دهیم به طور حتم مشکل خاصی برای دیدار دوم مقابل قزاقستان نخواهیم داشت. پس میتوانیم با دو پیروزی قاطع و بدون توجه به نتیجه دیدار با ژاپن میزبان سهمیه جهانی را به دست آوریم. البته فراموش نکنیم که همه اینها نیازمند تلاش عالی است.
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