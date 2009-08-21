جشنواره تئاتر "ماه نو" در لرستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس حوزه هنری استان لرستان در حاشیه برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: با پایان یافتن مهلت ارسال آثار در مجموع 43 متن نمایش خیابانی و صحنه ای به دبیر خانه جشنواره تئاتر "ماه نو" ارسال شد.

شیرزاد نعمتی نیا با اشاره به اینکه از تعداد آثار ارسال شده اثر متن نمایش خیابانی و 33 اثر نیز متن نمایش صحنه‌ای است، اظهار داشت: پنجمین جشنواره تئاتر ماه در دو بخش صحنه ای و خیابانی در حال برگزاری است.

وی با تشریح اهداف برگزاری این جشنواره، افزود: کشف استعدادهای خلاق هنری، توانمندی های هنرجویان و ارتقای سطح کیفی تئاتر استان در جهت محوریت بخشیدن به سه اصل معنویت، اندیشه و هنر از جمله اهداف این جشنواره است.

رئیس حوزه هنری استان لرستان خاطر نشان کرد: بهره گیری از تفکر دینی مبتنی بر قرآن، احادیث و سیره معصومین (ع)، انتخاب مضامین ارزشی مربوط به فرهنگ بومی منطقه و انتخاب مضامین بر اساس منابع ادبیات ملی و کهن ایران زمین از جمله موضوعات جشنواره بوده و نمایشنامه هایی مبتنی بر اندیشه اصلاح الگوی مصرف در بخش ویژه جشنواره بررسی می شوند.

در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره استانی تئاتر ماه نو نمایش "باد شیشه را می لرزاند" به کارگردانی امیر دلفانی و بازی رامین صادقی، روشنک خسروی و رضا شاه کرمی به اجرا درآمد.

در مدت دو روز برگزاری جشنواره پنج نمایش "زد و بند بازی ذهن بنده، سوختن تن در وطن، کاف میم دال، قناری و شله قلم کار" در بخش صحنه ای و نمایش "نقل آخر" در بخش خیابانی اجرا می شود.