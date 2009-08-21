اعلام نتایج 3 کنکورفراگیر در مهرماه/ تغییرزمان کنکورهای فراگیر ازسال89

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ریزیهایی که انجام شده کنکورهای فراگیر دانشگاه پیام نور از سال آینده در اردیبهشت ماه برگزار می شوند تا بتوان نتایج آن را قبل از مهرماه اعلام کرد و برای فراهم آوردن امکانات آموزشی نظیر استاد برنامه ریزیهای بهتری انجام داد.

وی اظهار داشت: آزمونهای کاردانی به کارشناسی، کارشناسی فراگیر پیام نور و کارشناسی ارشد فراگیر با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: 17 دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش در برگزاری آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور مشارکت داشتند.

وی گفت: در آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی که برای اولین بار برگزار شد 15هزار داوطلب در 10 رشته به رقابت پرداختند. در آزمون فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور نیز 176 هزار و 717 نفر و در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور 104 هزار و 347 نفر ثبت نام کرده بودند.

قائم مقام وزیر علوم درباره حداقل معدل داوطلبان برای پذیرش در کنکورهای فراگیر به مهر گفت: داوطلبانی که موفق به دریافت معدل حداقل 12 در آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی و فراگیر کارشناسی شوند و همچنین داوطلبانی که در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد حداقل معدل 14 را دریافت کنند پذیرفته می شوند.