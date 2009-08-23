9 ابهام عملکرد وزارت صنایع در واگذاری انگوران / دیوان محاسبات ورود کند

دکتر عیسی رضایی در گفتگو با مهر در خصوص بررسی چگونگی انجام مزایده معدن انگوران توسط دیوان محاسبات کشور ضمن به فال نیک گرفتن این اقدام که در راستای اجرای صحیح ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در اصل 44 است ، گفت: به نظر می رسد وظیفه دیوان محاسبات بیشتر ناظر بر کامل بودن پروژه، تحصیل درآمد، واریز به حساب خزانه دولت، چگونگی انجام مخارج، مطابقت آن با قانون محاسبات عمومی توسط دستگاههای اجرایی و تنظیم لایحه تفریغ بودجه است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان اظهار داشت: اینکه دیوان محاسبات به شکل جدید وارد بررسی مزایده معدن انگوران می شود، برای اولین بار است که اتفاق می افتد و این رویه جدید دیوان محاسبات برای انجام وظایف قانونی نیز قطعا برای ما قابل قبول است.

رضایی در ادامه خواستار بررسی تصمیم اخیر دیوان محاسبات و پاسخگویی وزارت صنایع و معادن شد و گفت: با توجه به رویکرد ظریف ریاست جدید دیوان محاسبات و انجام سریع و دقیق قانون و انطباق عملکرد مالی دستگاهها با آن ، خوب است این دیوان گزارش دهد که چه نظارتی بر عملکرد 4 ساله مدیریت صنایع و معادن کشور داشته و نتیجه آن چه بوده است؟

وی ادامه داد : به طور مثال عملکرد این مدیریت در بخش معادن به خصوص معدن انگوران چه بوده است و دلایل ریزش معدن در دوران مدیریت وزارت صنایع چه بوده و چه مبلغی زیان و خسارت بر بودجه بیت المال وارد شده و مسئولیت این خسارت بر عهده کیست؟

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد قابل طرح در خصوص معدن انگوران مربوط به میزان درآمد حاصل از فروش خاک معدن انگوران است که باید مشخص شود در 4 سال گذشته این درآمد چقدر بوده و در کجا مصرف شده است، ضمن اینکه در این رابطه نحوه انعقاد قرارداد با پیمانکاران حاضر در معدن چگونه بوده و به چه شکلی انتخاب صورت گرفته است؟

رضایی تاکید کرد: تمام خروج پول در مرحله مناقصه صورت می گیرد. برهمین اساس، بهتر است دیوان محاسبات عملکرد این مقطع را به نحو دقیق گزارش کند.

وی با طرح سوالاتی گفت: آیا وزارت صنایع و معادن مجاز به فروش مال غیر است؟ فروش بخشی از اموال و تاسیسات معدن انگوران متعلق به شرکت توسعه معادن روی ایران توسط وزارت صنایع با کدام مجوز صورت گرفته است؟ البته در این رابطه ما در حال تنظیم شکایت کیفری بر علیه مدیران خاطی هستیم.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان همچنین ادامه داد: با توجه به تبصره های بودجه مبنی بر واگذاری معادن تا آخر شهریور سال 87 ، دلایل عدم اجرای قانون مزبور توسط وزارت صنایع و معادن چه بوده است؟

رضایی افزود: بهتر است مشخص شود شناسایی و ثبت معادن چگونه است؟ آیا در وزارت صنایع به کسی که معدنی را شناسایی کرده است، امتیاز بهره برداری داده می شود و یا اینکه می گویند بروید 10 روز دیگر بیایید تا بررسی شود و پس از آن اعلام می شود معدن به نام کس دیگری ثبت شد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان همچنین خواستار بررسی عملکرد وزارت صنایع و معادن در فولاد مبارکه شد و پرسید: باید روشن شود که کمک 50 میلیاردی فولاد مبارکه به تعاونی مسکن وزارت صنایع و یا موضوع زیان 150 میلیاردی فولاد مبارکه ناشی از مبادلات با فولاد خوزستان چه بوده است؟ و این موارد آیا صحت دارد؟

رضایی خاطرنشان کرد: چرا وزارت صنایع در شرکتهایی که طبق اصل 44 واگذار شده و 20 درصد از سهام آن در اختیار دولت است و این وزارتخانه باید یک عضو در هیئت مدیره ها داشته باشد ، پس از ماهها نتوانسته نماینده خود را معرفی کند؟

وی ادامه داد: در عین حال وزارت صنایع در شرکتی دیگر اصرار به تغییر برخی مدیران دارد؛ علی رغم اینکه شرکت مورد نظر دولتی نیست.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تصریح کرد: باید پرسید آیا حفظ بیت المال و حقوق دولت توسط وزارت صنایع به نحو مطلوب صورت می گیرد؟ ما نگران این هستیم که معدن انگوران هم مانند برخی پروژه های دیگر بعد از مدتی سر سفره برخی آقایان سر درآورد و لاجرم باید کار به دادگاه بکشد.

رضایی اظهار داشت از طریق واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی که با شرکتهای تولیدی کوچکتر یک کنسرسیومی را برای حل مشکل صنعت روی کشور تشکیل داده ، زمینه برای ایجاد اشتغال جمع زیادی از مردم زنجان فراهم شده است.

وی با طرح این سئوال که چرا وزارت صنایع در این ارتباط سنگ اندازی می کند، اظهار داشت: بهتر است هر چه سریعتر با درایت مسئولان امر این مسائل حل و فصل شود تا علاوه بر کاهش نارضایتی عمومی و ضربه زدن به کارگران و سهامداران ، مباحث دیگری مطرح نشود.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بیان داشت: انتظار از دیوان محاسبات علاوه بر بررسی روند انجام مزایده معدن انگوران موارد یاد شده نیز است و امیدواریم مسئولان وزارت صنایع به عنوان مقام پاسخگو به ابهامات فوق پاسخ دهند. همچنین انتظار دیگر این است که معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی که به موجب قانون برای همین منظور تشکیل شده است ، واگذار شود.