ابوالحسن نجفی در دوره ‌آموزشی "مبانی زبان‌شناسی و ساخت زبان فارسی" به بررسی زبان و انواع کارکردها، تعاریف و ویژگیهای آن می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی در روزهای یکشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود و آغاز آن ۱۲ مهرماه خواهد بود.



همچنین در این مرکز دوره آموزشی "نشانه‌شناسی ادبیات" زیر نظر دکتر فرزان سجودی برگزار می‌شود.



در این دوره‌ مباحثی چون مبانی نشانه‌شناسی، کاربرد نشانه‌شناسی در مطالعات ادبی، تاریخ نشانه‌شناسی ادبیات، مفهوم متن، متن و رمزگان، نشانه‌شناسی خواندن، وجه شمایلی در ادبیات، جهانهای داستانی، ادبیات در حکم بازنمایی، تفسیر و تالیف بررسی خواهد شد.



این دوره‌‌ آموزشی روزهای شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود و آغاز آن یازدهم مهر ماه است.



مرکز فرهنگی شهرکتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، پلاک ۸ واقع شده است.