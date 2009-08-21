نامه های منتشر نشده ویرجینیا وولف 80 هزار پوند قیمتگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، به گفته حراج کنندگان این مجموعه شامل 700 نامه است که بین اعضای این گروه رد و بدل شده است.



در این نامه ها اعضای این گروه به بحث پیرامون مسائل شخصی، خانوادگی و عاطفی شان پرداخته اند.



این نامه ها بین سالهای 1919 تا 1947، در زمان اوج فعالیت گروه بلومزبری نوشته شده اند. قرار است این نامه ها روز سوم سپتامبر در لاوس (ساسکس شرقی) حراج شوند.



گروه بلومزبری شامل جمعی از نویسندگان، روشنفکران و هنرمندان انگلیسی بود که در قرن بیستم دیدارهای غیررسمی را برگزار می کردند. اعضای این گروه در اطراف بلومزبری لندن زندگی می کردند و از این جهت به این نام مشهور شدند.



آثار این گروه در ادبیات، زیبایی شناسی، نقد ادبی و اقتصاد قرن بیستم تاثیر فراوانی گذاشت و همچنین باعث تغییر رویکرد در تقابل با فمینیسم و جنسیت شد.



شناخته شده ترین اعضای این گروه ویرجینیا وولف، جان مینرد کینز، ای.ام.فورستر و لیتون استراچی بودند.