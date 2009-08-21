شرایط صدور پروانه ساخت برای ساختمانهای دارای کسری پارکینگ

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هیربد معصومی با اشاره به اقدامات شهرداری در تسهیل و تسریع متقاضیان صدور پروانه، گفت: به این منظور مقرر شده تا شهرداری های مناطق 22 گانه تا زمان تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید، ضوابط طرح تفصیلی قدیمی ، دستورالعمل ها و مصوبات و مقررات جاری شهرسازی برای شهروندان اجرا شود.

این مقام مسئول در شهرداری با بیان این که در هنگام صدور پروانه ساختمان های مسکونی ، در مورد کسری پارکینگ بر اساس مصوبات شورای شهر برخورد می شود، افزود : در صورت وجود کسری پارکینگ بیش از یک واحد ، شهرسازی منطقه با اخذ تعهد محضری از مالک مبنی بر تامین پارکینگ خارج از ملک و با شعاع مناسب ، می تواند بدون اخذ عوارض کسری پارکینگ ، پروانه صادر کند .

معاون شهردارتهران تصریح کرد : با توجه به اهمیت تامین پارکینگ ، احداث زیر زمین دوم در 100 درصد عرصه باقی مانده نیز در صورت رعایت نکات ایمنی و مشروط به عدم قطع درختان برای تامین پارکینگ بلامانع است .

معصومی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در مورد بهسازی نماهای ساختمان نیز گفت : به شهرداران مناطق 22 گانه ابلاغ شده است تا در هنگام اخذ نقشه نمای ساختمان و صدور پروانه ، کارشناسان به هماهنگی حداقل دو نمای پلاک مجاور با هدف بهسازی سیمای شهری توجه داشته باشند .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود : همچنین در این راستا ، نصب کولر ، تعبیه کانال ها و لوله های تاسیساتی در نمای اصلی ساختمان ممنوع است .