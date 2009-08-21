به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، کشورهای مختلف اسلامی و اقلیت مسلمان در کشورهای غیر اسلامی با اتکا به راههای مختلفی چون رویت هلال ماه و محاسبات نجومی روز آغازین ماه رمضان را اعلام کرده‌اند.

دولت اندونزی دیروز پنجشنبه 29 مرداد ماه اعلام کرد که ماه مبارک رمضان در این کشور روز شنبه آغاز می‌شود.

مالزی نیز شب گذشته اعلام کرد که نخستین روز ماه رمضان در این کشور روز شنبه تلقی می‌شود.

شورای دینی سنگاپور در وب سایت خود ماه رمضان را روز شنبه دانست.

دارالفتوا در شهر مینداناو فیلیپین نیز با اشاره به اینکه هلال ماه در غروب روز پنح شنبه قابل رویت نیست آغاز رمضان را روز شنبه دانست.

انجمن اسلامی چین به عنوان معتبرترین نهاد دینی مسلمانان در این کشور پنجشنبه اعلام کرد ماه رمضان شنبه خواهد بود.

علی جمعه مفتی الازهر در مصر نیز طی یک سخنرانی تلویزنی آغاز ماه مبارک رمضان را شنبه دانسته است.

مقامات عربستان، قطر، کویت، بحرین، امارات، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، سودان و یمن نیز نخستین روز ماه رمضان را شنبه اعلام کرده‌اند.

سازمانهای نماینده اقلیت مسلمان در فرانسه، بلژیک، اسپانیا و سوئیس نیز تصدیق کرده‌اند که ماه رمضان روز شنبه آغاز می‌شود.

انجمن اسلامی شمال امریکا نیز ماه رمضان را پیشتر براساس محاسبات نجومی روز شنبه 31 مرداد ماه اعلام کرده بود.

براساس این گزارش ایران، پاکستان، بنگلادش، عمان، مراکش و موریتانیا امروز جمعه 21 آگوست (30 مرداد ماه) به استهلال برای رؤیت هلال ماه رمضان می پردازند.

این درحالی است که کشور لیبی ماه مبارک رمضان را امروز جمعه آغاز خواهد کرد.

شعیان لبنان و عراق ماه رمضان را از امروز جمعه آغاز خواهند کرد.

ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که ماه روزه‌داری، نماز و نیایش در این کشور از جمعه 30 مرداد ماه آغاز می شود، براین اساس اکثریت مسلمانان کوزوو، مقدونیه، رومانی، بوسنی، هرزگوین، صربستان، بلغارستان، مونته نگرو، آلبانی، اسلوانی، روسیه نیز از ترکیه پیروی می‌کنند.

مسلمانان آلمان نیز که اکثریت آنها ترک‌تبار هستند در آغاز ماه رمضان از ترکیه پیروی می‌کنند.

اتحادیه جوامع اسلامی در ایتالیا تصمیم گرفته است که ماه رمضان را براساس محاسبات نجومی روز جمعه آغاز کند.

این در حالی است که شورای فتوا و تحقیق اروپا پیشتر ماه رمضان را براساس محاسبات نجوی جمعه اعلام کرده بود.

تعیین نخستین روز ماه مبارک رمضان همواره از مسائل بحث برانگیز میان کشورهای اسلامی و حتی علمای مسلمان بوده است.

درحالی که یک گروه از علما اعتقاد دارند مسلمانان در سایر مناطق و کشورها باید از تاریخ رویت هلال ماه مناطقی پیروی کنند که در یک بخش شب با آنها سهیم هستند، یک گروه دیگر اظهار می‌دارد که مسلمانان تمام جهان باید از تقویم قمری عربستان پیروی کنند.

این درحالی است که گروه سوم استدلال می‌کند جایگاه معتبر مسئول رصد هلال ماه در هر کشوری باید به استهلال بپردازد و مسلمانان یک کشور باید از آن تبعیت کنند.