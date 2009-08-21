اعلام ساعات بازدید از موزه طبیعت و حیات وحش ایران در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست موزه طبیعت و حیات وحش ایران – دار‌آباد – با اعلام این مطلب اظهار داشت: با هدف غنی سازی اوقات فراغت شهروندان و خانواده ها با امکان سازی جهت استفاده بهینه از محیط های فرهنگی ، آموزشی سطح منطقه این مجموعه در ایام ماه مبارک رمضان نیز به جزء روزهای شنبه از ساعت 19 تا 24 میزبان علاقمندان است .

علی برادران فلاحی درادمه افزود : دراین ایام ، مجموعه های تلویزیونی که به مناسبت ماه پربرکت رمضان از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود به صورت همزمان در محوطه روباز مجموعه به نمایش درمی آید .

موزه طبیعت وحیات وحش ایران (دارآباد) وابسته به شهرداری منطقه یک درسال 1372 افتتاح و در حال حاضربه منظور افزایش دانش عمومی در زمینه های تخصصی جانورشناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی و محیط زیست با دراختیارداشتن کارشناسان مجرب و کتابخانه تخصصی آماده ارائه اطلاعات و پاسخگویی به محققین ،دانشجویان ودانش آموزان است.

جهت هماهنگی و ساماندهی حضور گروهها در بخش های مختلف موزه ، متقاضیان می توانند برای بازدید با شماره 5 – 22833081 تماس گرفته و یا به نشانی خیابان شهید دکتر باهنر، دارآباد، بعد ازخیابان شهید سباری ( آجودانیه) ،موزه طبیعت و حیات وحش ایران(دارآباد) مراجعه کنند.