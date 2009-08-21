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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

اعلام ساعات بازدید از موزه طبیعت و حیات وحش ایران در ماه رمضان

اعلام ساعات بازدید از موزه طبیعت و حیات وحش ایران در ماه رمضان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران – دار‌آباد – در ایام ماه مبارک رمضان همه روزه به جزء شنبه ها از ساعت 19 الی 24 میزبان بازدید کنندگان از بخش های مختلف این مجموعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سرپرست موزه طبیعت و حیات وحش ایران – دار‌آباد – با اعلام این مطلب اظهار داشت: با هدف غنی سازی اوقات فراغت شهروندان و خانواده ها با امکان سازی جهت  استفاده بهینه از محیط های فرهنگی ، آموزشی سطح منطقه   این مجموعه  در ایام ماه مبارک رمضان نیز به جزء روزهای شنبه از ساعت 19 تا 24 میزبان علاقمندان است .

علی برادران فلاحی درادمه افزود : دراین ایام ، مجموعه های تلویزیونی که به مناسبت ماه پربرکت رمضان از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود به صورت همزمان در محوطه روباز مجموعه به نمایش درمی آید .

 موزه طبیعت وحیات وحش ایران (دارآباد) وابسته به شهرداری منطقه یک درسال 1372 افتتاح و در حال حاضربه منظور افزایش دانش عمومی در زمینه های تخصصی جانورشناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی و محیط زیست با دراختیارداشتن کارشناسان مجرب و کتابخانه تخصصی آماده ارائه اطلاعات و پاسخگویی به محققین ،دانشجویان ودانش آموزان است.

 جهت هماهنگی و ساماندهی حضور گروهها در بخش های مختلف موزه ، متقاضیان می توانند برای بازدید با شماره 5 – 22833081 تماس گرفته و یا به نشانی خیابان شهید دکتر باهنر، دارآباد، بعد ازخیابان شهید سباری ( آجودانیه) ،موزه طبیعت و حیات وحش ایران(دارآباد) مراجعه کنند.

کد مطلب 933225

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