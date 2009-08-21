ربنای شجریان یک اثر ملی است

ماجرای پخش شدن یا نشدن ربنای استاد شجریان و به ویژه مدیریت این مسئله به لحاظ ماهوی و جنس یک ماجرای تاریخی و تکراری است.

اینک مدیران بالا و پایین صدا و سیما برای پخش ربنای استاد به نوعی دچار سرگردانی اند وبه نظر می رسد این سرگردانی بیشتر ناشی از تلاطم سیاسی فضای اخیر باشد.

مسئولان صدا وسیما با سخنان متناقض خود گویی نمی دانند و یا نمی توانند برای این مسئله ساده راه حلی بیابند که آیا باید طبق روال معمول سالهای گذشته ربنا را پخش کنند یا نه. آنها با این مشکل مواجه شده اند که در پاسخ به خواسته به حق استاد که در فضای ملتهب سیاسی مطرح شده و تا حدودی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت موضعی صریح وتلافی جویانه گرفتند و اعلام کردند که :" ربنا را هم پخش نمی کنیم".



یکی از مدیران صدا در واکنش به خبری که اعلام شده بود ربنا به صورت محدود پخش می شود اخیرا در مصاحبه ای گفته است : "نگفته بودم که محدود پخش می‌شود. منظورم این بود که ربناهای مختلفی با صدای هنرمندان مختلف پخش خواهد شد که یکی از این کارها به آقای شجریان اختصاص دارد. ما ربناهای مختلفی در سازمان داریم و در گذشته هم پخش می‌شده ولی امسال به خاطر حساسیت زیاد روی آقای شجریان بحث برانگیز بود."

به هرحال اثر بی بدیل ربنای استاد که امسال سی امین سال تولید آن را پشت سر می گذاریم دقیقا مصداق بارز یک اثر هنری است که در طول زمان صیقل خورده و به نیکی بر دل میلیونها مخاطب نشسته است و هیچکس نمی تواند آن را از خاطره ها بزداید و از میان بردارد. حتی فکر کمرنگ کردن و ترفند ارائه ربناهای متنوع در کنار آن برای حذف تدریجی اش نیز راه به جایی نمی برد.

استاد شجریان (صاحب اصلی اثر ربنا) با توجه به این نکته که طی سالیان متمادی "ربنا" به عنوان یک اثر ملی ارتباط عمیقی با توده مردم پیدا کرده و در حقیقت جزئی از سفره افطاری هر ایرانی مسلمان شده است به خودش اجازه نداد پخش آن را ممنوع اعلام کند و درنامه اش که سال 1374 به صدا و سیما نوشت پخش آن را به عنوان یک استثنا مجاز دانست و شگفتا که برخیها برای نشان دادن اقتدار خود و یا لجاجت با یک هنرمند دل میلیونها آدم را به درد می آورند.