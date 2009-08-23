کشتی نیازمند حمایت مسئولان است / استعدادها قدر خود را بدانند

محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگر می خواهیم کشتی ایران در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد و در جهان حرف اول را بزند باید کشتی گیران از نظر مالی بخوبی تامین باشند و دغدغه مخارج زندگی ،مسکن و دهها مشکل ریز و درشت دیگر را نداشته باشند.

وی اظهار داشت: کشتی مملو از استعدادهای ویژه و منحصر به فرد است و در این شرایط مسئولان سازمان تربیت بدنی باید با اعتماد به جوانان توانمند ایرانی امکانات بیشتری را در اختیار فدراسیون کشتی گذاشته و سرمایه گذاری ویژه را در این راه انجام دهند.

کاوه تصریح کرد: آنچه که مشخص است اینکه کشتی دنیا دوباره حساب ویژه ای روی کشتی گیران ما باز کرده و ما بازهم در دنیا یک قدرت به حساب می آییم و نمونه بارز آن حاضر نشدن رمضان شاهین قهرمان المپیک پکن در دیدار فینال جام زیلکوفسکی لهستان بود که نمی خواست دستش برای تقوی رو شود و البته این موضوع باعث ایجاد انگیزه مضاعف برای مهدی نیز شده است.

وی تاکید کرد: هدفگذاری نهایی کادر فنی موفقیت در رقابتهای المپیک 2012 لندن و در کنار آن بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو است. اما رقابتهای جهانی دانمارک می تواند یک آغاز خوب برای ما باشد.

کاوه ادامه داد: یکی از اهداف اصلی کادر فنی داشتن پشتوانه های مناسب و رسیدن به این نقطه است که در هر وزن 4 تا 5 کشتی گیر آماده داشته باشیم که در حال حاضر نیز در هر وزن جوانهای خوب و آماده را داریم که در صورتی که این استعدادها قدر جایگاه خود را بدانند، رسیدن به این شرایط ایده آل دست یافتنی اما زمان براست.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما از حضور در جام زیلکوفسکی این بود تا به شناخت لازم برای ترکیب تیم در رقابتهای جهانی دانمارک برسیم و پس از آن بتوانیم با شناخت دقیق از نقاط ضعف کشتی گیران این مشکلات را در آستانه رقابتهای جهانی مرتفع کنیم که خوشبختانه به اهداف خود دست رسیدیم.

کاوه در مورد برگزاری رقابتهای انتخابی در اوزان 55و84 کیلوگرم گفت: این مسابقات انتخابی صبح روز 10 شهریورماه برگزار می شود و نکته اینجاست که کشتی گیران باید در این رقابتها با اجرای فنون زیبا به مبارزه بپردازند و صرف پیروزی در این مسابقات ملاک انتخاب شدن نیست و کشتی گیران ساکنی که منتظر اشتباه حریف هستند مد نظر کادر فنی نخواهند بود و امکان دارد در صورت صلاحدید کادر فنی حتی مسابقات انتخابی نیزتجدید شود.

وی افزود: چگونگی برگزاری مسابقه و حضور یا حضور نداشتن تماشاگران بر عهده فدراسیون کشتی است و ما تنها بدلیل فاصله کوتاه تا رقابتهای جهانی دانمارک تصمیم گرفتیم تا مسابقات با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار شود.

کاوه در پایان تصریح کرد: تا حضور در رقابتهای جهانی دانمارک دو مرحله اردو را پیش رو داریم که در این اردوها تلاش می شود تا با برطرف کردن نقاط ضعف کشتی گیران و آنالیز حریفان ملی پوشان با آمادگی کامل راهی رقابتهای جهانی شویم.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان 30 شهریور تا 5 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.