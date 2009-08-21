بازگشت دوباره سرمربی تیم ملی بسکتبال برای سفر به اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی صربستانی که از اواخر فروردینماه در ایران و در کنار ملیپوشان بسکتبال بود و آنها را در تورنمنت بینالمللی قطر، ویلیام جونز (چینتایپه) و مسابقات جام ملتهای مردان آسیا (چین) همراهی کرد پنجشنبه به کشورش بازگشت.
البته وی هفته آینده دوباره به ایران باز میگردد تا همکاری خود را با فدراسیون بسکتبال از سرگیرد. طبق دعوت نامهای که چند ماه پیش برای فدراسیون بسکتبال ارسال شد قرار است تیم ملی بسکتبال از 8 هشتم شهریورماه درتورنمنت بینالمللی اسپانیا شرکت کند. ماتیچ باید تیم ملی را برای سفر والنسیا آماده کند.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در هر سه تورنمنتی که هدایت این تیم را بر عهده داشت موفق به کسب عنوان قهرمانی برای بسکتبال ایران شد.
نظر شما