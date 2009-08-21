بازگشت دوباره سرمربی تیم ملی بسکتبال برای سفر به اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی صربستانی که از اواخر فروردین‎ماه در ایران و در کنار ملی‎پوشان بسکتبال بود و آنها را در تورنمنت بین‎المللی قطر، ویلیام جونز (چین‎تایپه) و مسابقات جام ملت‏های مردان آسیا (چین) همراهی کرد پنجشنبه به کشورش بازگشت.

البته وی هفته آینده دوباره به ایران باز می‏گردد تا همکاری خود را با فدراسیون بسکتبال از سرگیرد. طبق دعوت نامه‎ای که چند ماه پیش برای فدراسیون بسکتبال ارسال شد قرار است تیم ملی بسکتبال از 8 هشتم شهریورماه درتورنمنت بین‎المللی اسپانیا شرکت کند. ماتیچ باید تیم ملی را برای سفر والنسیا آماده کند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در هر سه تورنمنتی که هدایت این تیم را بر عهده داشت موفق به کسب عنوان قهرمانی برای بسکتبال ایران شد.