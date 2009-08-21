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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

دانشگاه اسلامی چچن افتتاح شد

دانشگاه اسلامی روسیه در شهر گروزنی چچن دیروز پنجشنبه 29 مرداد ماه با حضور رهبران مسلمان از روسیه و سایر کشورها افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، مراسم افتتاح این دانشگاه اسلامی با پیام ویدئویی ولادیمیر پوتین نخست‌وزیر روسیه روی یک صفحه نمایش بزرگ آغاز شد.

نخست وزیر روسیه در این پیام گفت: میلیونها مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند و تمام آنها روسیه را وطن خود می‌دانند و ما از احیای سنتهای اسلامی در این کشور استقبال می‌کنیم.

رئیس جمهور چچن نیز در این مراسم اظهار داشت که با فعالیت این دانشگاه هیچ افراط‌گرایی در چچن باقی نمی‌ماند.

این مراسم با حضور مهمانان و هیئتهایی از شورای مفتیان روسیه به ریاست راوی عین الدین، رهبران مسلمان جمهوریهای قفقاز شمالی قزاقستان، ازبکستان ، بلاروس، مفتیهایی از فلسطین، سفرا و نمایندگانی از مالزی، ترکیه، کویت، یمن و چند کشور اسلامی دیگر برگزار شد.

کد مطلب 933251

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