سالانه به 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر با اشاره به تقاضاهای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکتهای اصل 44 که در بورس عرضه می شوند، بر تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی گفت: حدود دو ماه پیش سازمان خصوصی سازی با برخی شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به نهادها (شبه دولتی ها) با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسه ای برگزار کرد.

وی ادامه داد: در این جلسه از تمام این سرمایه گذاران درخواست شد که اگر سرمایه گذار خارجی و یا بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام شرکتی اقدام می کند، شرکتهای وابسته به نهادها (شبه دولتی ها) با آنها رقابت نکنند.

کردزنگنه گفت: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور باید 1300 میلیار دلار یعنی سالانه 65 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری خارجی انجام شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه چند سال را نیز از دست داده ایم، بنابراین در این سالهای باقی مانده باید سالانه بیش از 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود تا به هدف چشم انداز دست یابیم.