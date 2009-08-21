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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

فولادوند و مرادیان در "راه" همبازی می‌شوند

فولادوند و مرادیان در "راه" همبازی می‌شوند

حدیث فولادوند و یوسف مرادیان در فیلم تلویزیونی "راه" به کارگردانی احمد رضائیان مقابل دوربین می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را رضائیان نوشته و داستان درباره جوانی به نام سهراب است که پس از دستگیری به پنج سال زندان محکوم می‌شود. وی پس از آزادی از زندان به دنبال همسرش می‌گردد.

تصویربرداری این فیلم در مشهد انجام می‌شود و در کنار فولادوند و مرادیان، رضا توکلی، لادن سلیمانی و مژده زراعتی در "راه" بازی می‌کنند.  احمد رضائیان پیشتر فیلم تلویزیونی "دو راهی" را کارگردانی کرده است.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: علی عظیم‌زاده، طراح چهره‌پردازی: غزاله یزدیان، صدابردار: علیرضا کلانتری، عکس: ارسطو میرشاهی، روابط عمومی: فرامرز روشنایی، مدیرتولید: شاهین جعفری، تهیه‌کننده: مرتضی مهمانی.

کد مطلب 933257

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