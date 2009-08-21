کارگاه "آموزشهای اسلامی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی در آستانه ماه مبارک رمضان و به طور همزمان در شهرستانهای فریتاون، بو، کنما، کونو و مونورویا پایتخت لیبریا و با هدف تقویت بنیه فکری مبلغین اسلامی شیعه و ائمه جمعه و جماعات این دو کشور براساس معارف مذهب اهل البیت (ع)، آشنایی با شیوه‌های جدید تبلیغات اسلامی و بهره‌برداری از ظرفیت ماه مبارک رمضان در فعالیتهای تبلیغی برگزار شدند.

مسئولیت تدریس این کارگاهها را مجربترین و باسابقه‌ترین اساتید پیروان اهل البیت (ع) دانشکده اسلامی فریتاون و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه قم و دمشق از جمله: "شیخ ابراهیم رمضان" و "شیخ احمد باه" از دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه قم و دمشق و دو استاد دانشکده اسلامی فریتاون مسئولیت تدریس کارگاه آموزشی پنجاه مبلغ و امام جمعه و جماعات را در دانشکده فوق الذکر به عهده داشتند.

از مهمترین مباحث مطرح شده در این کارگاههای آموزشی می‌توان به "اصول عقاید با تاکید بر دو اصل امامت و عدل"، "تاریخ اسلام از بعثت پیامبر اکرم (ص) تا رحلت حضرت محمد (ص) و حوادث بعد از آن"، "فقه بر اساس مذهب اهل البیت (ع)"، "مفهوم تبلیغ و روشهای تبلیغ با نگرشی بر شیوه‌های تبلیغ قرآن مجید"، "حضرت محمد (ص) و اهل البیت (ع) ، وجود نیت صد در صد خالص در امر تبلیغ برای رضای خدا و خشنودی معصومین (ع)"، "آراستن مبلغین به کمالات و فضائل معنوی و اسلامی"، " نقش اساسی تقوی و فضائل معنوی در فعالیتهای تبلیغی"،" توام بودن تبلیغ با عمل و تاثیر آن در مردم"، "رعایت احتیاط در ارائه مطالب مستند و صحیح با توجه به مقتضای زمان، بیان فضائل و مناقب اهل الیت (ع)"، "داشتن آراستگی ظاهری مبالغین متناسب با شان و شئون پیروان اهل البیت (ع"، "داشتن عزت نفس، بزرگ منشی و روحیه قوی در فعالیت تبلیغی"، "اهداف تبلیغ در اسلام و جهان غرب"، "شیوه‌های نوین تبلیغ و ضرورت استفاده از آنها"، "اهمیت ماه مبارک رمضان و ضرورت ابلاغ فلسفه و اهداف روزه"، "نماز، حج، امر به معروف و نهی از منکر"، "تأکید بر وحدت مسلمین و افشای نقشه‌های تفرقه‌افکن دشمنان" و "رهبری در اسلام با طرح ولایت فقیه و مزایای آن برای امت اسلامی" اشاره کرد.