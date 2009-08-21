"راهنمای کیمبریج در مورد روانشناسی و رفتار اقتصادی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روانشناسان بیش از پنجاه سال است که که به صورت جدی به رفتار اقتصادی عطفتوجه نشان دادهاند.
آنها بهخصوص به رابطه علم اقتصاد و روانشناسی علاقمند هستند. این راهنمای جامع کیمبریج در صدد است مشارکتهایی جدی را که در این زمینه شده به بحث بگذارد.
کتاب هم شامل بحثهای روششناسانه است و هم شامل نسبت محیط و انسان و هم چشماندازهای زیستشناسانه را نسبت به اقتصاد و روانشناسی به بحث گذاشته است.
کتاب با معرفی نحلههای مختلفی که در این حوزه فعالیت میکنند در صدد است بهگونهای آنها را به گفتگو با هم وا دارد.
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