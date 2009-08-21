امضای توافقنامه میان زنان بازرگان ایرانی با دانشگاه اسلامی مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، تنها عضو زن هیئت نمایندگان اتاق تهران که همراه هیئتی متشکل از برخی اعضای شورای زنان بازرگان به کشور مالزی سفر کرده بود، در نشستی به تشریح دستاوردهای این سفر پرداخت.

فاطمه مقیمی رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق تهران دراین نشست از پیش نویس توافقنامه دو جانبه میان این شورا و دانشگاه اسلامی مالزی خبر داد. به گفته سیده فاطمه مقیمی، این توافقنامه فرصت های خوبی برای ارتقای سطح آموزشی بانوان کارآفرین ایرانی فراهم می کند.

وی دراین زمینه گفت: با توجه به رشد روز افزون مهاجرت دانش پژوهان ایرانی به کشور مالزی، مناسب دیدیم ازطریق اتاق تهران تسهیلاتی که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهدشد، برای دانشجویان ایرانی فراهم کنیم بنابراین با دانشگاه اسلامی مالزی به تفاهم رسیدیم.

مقیمی علاوه بر اعلام این خبر ، به تشریح سفر هیئت زنان بازرگان ایرانی به مالزی و دستاورد های آن پرداخت . به گفته وی ، یکی از اهداف اجلاس توانمند سازی زنان کار آفرین که چندروز پیش در شهرکوالالامپور برگزار شد عبور از تقسیم بندی های جنسیتی در زمینه کار آفرینی بود.

وی با بیان این که طی سالهای گذشته کاستی هایی در مسیر اشتغال و فعالییت های اقتصادی بانوان ایرانی به روز کرده ، خبر داد : در زمینه اشتغال زنان ایرانی گزارشی تهیه شده است که در اواخر شهریور ماه جاری به سازمان ملل به ژنو ارسال می شود.

مقیمی که پس از بازگشت از کشور مالزی گزارشی از سفر 10 روزه اش ارائه کرد، درمیان همکارانش گفت: دوره ای که درآن شرکت کردیم، دیدگاه خوبی به شرکت کنندگان داد.وی افزود:دراین دوره تاکید شد که فن آوری اطلاعات وارتباطات وتجارت الکترونیکی می تواند ابزارمهمی برای پیش رفت برابری وتساوی جنسیتی وبرابری حقوق زنان ومردان در عرصه تجارت باشد.

تنها زن عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: دراین دوره عواملی که موجب عدم دسترسی زنان به تجارت الکترونیکی می شود، مورد بررسی قرار گرفت.

مقیمی گفت: زنان همان گونه که با مشکلات زبان مواجه هستند،با مشکلاتی نظیر تعصب در استخدام، تبعیض درتحصیلات و دریافت کمک های مالی مواجه می شوند که امکان دسترسی آنها به ابزار ICT را محدود می کند.

وی همچنین گفت:در مالزی به طور مشخص محدودیت زنان کشورهای غیرمتعهد برای تجارت وکسب وکار مورد بررسی قرار گرفت وطی آن صاحب نظران امور زنان به تشریح دشواری های زنان درزمینه فن آوری اطلاعات وارتباطات پرداختند.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق تهران در ادامه به اجلاس توانمند سازی زنان کار آفرین در کوالالامپور اشاره کرد و مالزی را کشوری دانست که در سال های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی را برای ادامه تحصیل به خود جلب کرده است.

مقیمی به بیان فرصت های موجود در این کشور پرداخت و گفت : میزان تولید ناخالص ملی مالزی 255.8 میلیارد دلار است که نسبت به سال 2004 میلادی 7.1 درصد رشد داشته است.

وی، نرخ بیکاری در مالزی را 3.6 درصد اعلام کرد و افزود : مالزی در حال حاضر با تورم 1.5 درصدی مواجه است. در حالی که صادرات این کشور در سال گذشته به 118.6میلیارد دلار رسید و واردات این کشور نیز رقم 96.8میلیارد دلار را به ثب رساند.

به گفته رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق تهران ، عمده صادرات مالزی شامل تجهیزات اولیه الکترونیکی ، مواد نفتی ، محصولات چوبی و لاستیک می شود او همچنین واردات این کشور را ماشین آلات ، قطعات اولیه الکترونیکی ، محصولات آهنی و پلاستیک اعلام کرد.

مقیمی در عین حال به شاخص آزادی کسب و کار در مالزی اشاره کرد که 68.8 درصد است و ادامه داد : برای راه اندازی کسب و کار جدید در مالزی تنها 30 روز فعالیت لازم است و دولت مالزی نیز بودجه ای به میزان 100میلیون دلار آمریکا برای بخش کار آفرینی در این کشور اختصاص داده است.

وی بر اساس رده بندی بانک جهانی مالزی را چهل وهشتمین کشور جهان معرفی کرد و افزود این کشور در منطقه آسیا به لحاظ آزادی اقتصادی در رده هشتم است؛ بنابراین می تواند زمینه مناسبی برای ایرانیان علاقه مند به تجارت و دانش پژوهی داشته باشد.