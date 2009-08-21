باند اول کمربندی شمالی مرکز مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محسن زارعی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری ساری در روستای امره شهرستان ساری در مسجد این روستا با اشاره به ساماندهی تمام راه های ورودی شهرستان ساری نظیر ساری به فرح آباد، ساری به جویبار، ساری به فرودگاه و باند اول کمربندی شمالی تا پایان سال جاری اظهار داشت: 40 میلیارد تومان در بحث زیر ساختهای برق روستایی هزینه شده است.

زارعی با بیان اینکه در صورت عدم انجام این پروژه ها نمی توانستیم به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم، عنوان کرد: رونق گردشگری با آماده بودن زیرساختها میسر خواهد بود.

فرماندار ساری همچنین با اشاره به اینکه هزار و 400 واحد روستایی از سوی بنیاد مسکن جهت دریافت وام به بانکهای عامل معرفی شده اند، بیان کرد: معرفی سه هزار نفر دیگر نیز در دست انجام است.

زارعی با اشاره به اینکه یک میلیارد تومان اعتبار نیز برای آبرسانی به بخش کلیجانرستاق در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: تاکنون 200 میلیون تومان آن جذب شده است.

وی با بیان اینکه ساختمان اداری پالایشگاه کیاسر در هفته دولت افتتاح می شود، خاطرنشان کرد: تمام مسئولان شهرستان ساری باید تمام تلاش خود را برای بستن قراردادهای لازم با پیمانکاران واجد شرایط تا پایان مردادماه به عمل آورند.

زارعی با اشاره به اینکه بعضی از مسئولان در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز کم کاری می کنند، اظهار داشت: باید جلوی هرگونه ساخت و ساز از ابتدا گرفته شود.

فرماندار مرکز استان مازندران همچنین با تاکید بر اینکه ملاقاتهای عمومی روسای ادارات در روزهای سه شنبه هر هفته باید حتما انجام شود، افزود: در غیر از روزهای سه شنبه نیز باید در حد امکان پذیرای ارباب رجوع بود.

زارعی با بیان اینکه برای بهسازی روستای امره 90 میلیون تومان و برای اصلاح برق نیز 40 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، ادامه داد: پروژه افتتاح آب هولار باید تا هفته دولت آماده و بهره برداری شود.

فرماندار ساری با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت و پروژه های در دست انجام اظهار داشت: 150 پروژه در هفته دولت در ساری به بهره برداری می رسد.

زارعی با بیان اینکه 61 میلیارد تومان هزینه برای 150 پروژه شده است، اضافه کرد: 500 میلیارد تومان هزینه نیز برای پروژه های در دست انجامی در نظر گرفته شده که حداکثر تا دو سال آینده به بهره برداری می رسند.

وی همچنین با اشاره به اینکه انجام پروژه ها در تمامی حوزه ها است، خاطرنشان کرد: پروژه بزرگ آبرسانی از سد شهید رجایی به شهرستان ساری با 45 میلیارد تومان اعتبار و با 45 درصد پیشرفت فیزیکی از کارهای بزرگ در دست انجام است.

رئیس دادگستری ساری نیز با اشاره به اینکه در راستای خدمت رسانی به مردم شورای حل اختلاف در روستای امره با توجه به مشکل نداشتن ساختمان در اواخر سال 83 تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: با همت مسئولان روستا ساختمانی استیجاری برای استقرار این شورا تهیه شده است.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه در سال 83 تعداد 312 فقره پرونده، در سال 85 تعداد 114 پرونده، در سال 86 تعداد 212 پرونده، در سال 78 تعداد 181 پرونده و در 5 ماهه سال 88 تعداد 40 پرونده مختومه و رای صادر شده است، اظهار داشت: بیشتر این پرونده ها منجر به صلح و سازش طرفین شده است.