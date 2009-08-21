نخبگان کشور باید تقوا را در سیاست رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امام جمعه زاهدان در خطبه های نمازجمعه که در مصلی قدس این شهر برگزار شد، با اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان و روزه، بر استفاده هر چه بیشتر از فیوضات این ماه و تدبر در قرآن تأکید کرد و با توصیه به نخبگان سیاسی در استفاده از فرصت و برکات این ماه، گفت: امروز آنچه که در جامعه می گذرد، نشانه ای از بی تقوایی در سیاست است.

امام جمعه موقت زاهدان افزود: نخبگان با تفکر و بررسی اعمال و رفتار خود در این ماه، عملکرد خود را ارزیابی کنند و بسنجند و تقوای در سیاست را هیچ وقت از یاد نبرند.

حجت الاسلام حمیدی در بخش دیگری از خطبه ها به هفته جهانی مساجد اشاره کرد و اظهار داشت: مسجد فقط جای عبادت کردن نیست بلکه یکی از مهمترین پایگاه هایی است که در اختیار مسلمین قرار گرفته است.

مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: مساجد در طول تاریخ برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی بوده است.

خطیب جمعه زاهدان در ادامه نقش مساجد در انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: انقلاب اسلامی از مساجد شروع شد و بیانیه های امام (ره) در مساجد تکثیر و پخش می شد.

وی بیان کرد: دشمنان می خواهند این پایگاه را از ما بگیرند و وظیفه است که با حضور در مساجد و آبادی مسجد که آبادی آن در اقامه پرشکوه نماز جماعت است، این پایگاه مهم را زینت دهیم.