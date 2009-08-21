باید به رای اکثریت مردم احترام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امام جمعه بجنورد در مراسم عبادی و سیاسی نماز جمعه افزود: در ماه های اخیر برای کشور مسائل رنج آوری به وقوع پیوسته و خطرات عظیمی ما را تهدید کرد که برای برون رفت از این بحران، تزلزل، پلیدبازی ها و اغتشاشات به وجود آمده باید متحد بوده و در راستای اهداف نظام گام برداریم.

مهمان نواز ادامه داد: انتخابات تمام شده و در هر انتخابات تنها یکی پیروز می شود و بعد از انتخابات همه مردم باید متحد و یگانه باشند.

وی عنوان کرد: این انتخابات بی سابقه بوده است و این صحیح نیست چنین انتخابات با شکوهی را با عنوانهای مختلف زیر سئوال ببریم.

خطیب نماز جمعه اظهار داشت: اکثریت آرا با رای قاطع خود یک نفر را به عنوان رئیس جمهور برگزیدند اما با اینگونه اعتراضات برای تقلب در واقع نوعی توهین به این جمعیت شد.

وی تاکید کرد: در این انتخابات کسی مجبور به شرکت کردن در انتخابات نبود و این خود مردم بودند که با هیجان وارد عرصه شدند و باید برای رای اکثریت احترام قائل شد.

مهمان نواز یادآور شد: امروز، روز جهانی مسجد است و مسجد از دیدگاه اسلام اهمیت ویژه و خاصی دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به اهداف اسلامی برسیم باید با حضور خود در مساجد آنجا را آباد کنیم و مساجد را زنده نگاه داریم.

وی افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی از مساجد شروع شد و مساجد در همه ابعاد نقش عظیمی بر عهده دارند.