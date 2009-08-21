بخش مسکن قزاقستان به سرمایه گذاری نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، اکین جانف بعد از ظهر جمعه در پایان سفر گروه تجاری استان آترو قزاقستان در اتاق بازرگانی ساری افزود: قابلیت و امکانها‌ی فراوانی در کشور قزاقستان است که از نظر سرمایه‌گذاری بکر است.

اکین جانف با اشاره به اینکه بخش مسکن قزاقستان نیاز به سرمایه ‌گذاری دارد از آمادگی کشورش برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با مازندران خبر داد.

وی با اشاره به اینکه منتظر ورود گروه‌های دوستی و تجاری مازندران به قزاقستان هستیم، بیان کرد: میزان درآمد کشور آترو در کشور قزاقستان نسبت به سایر استانها بیشتر است.

اکین جانف از اشتغال حدود 20 هزار نفر از کشورهای خارجی در استان آترو خبر داد و بیان داشت: بازار استان آترو قدرت کشش خوبی دارد.

وی از آمادگی کشورش برای توسعه همکاری ‌های ایران و قزاقستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این توسعه همکاری با آمد و رفت گروه‌های تجاری و بازرگانی افزایش خواهد یافت.

پس از یک روز دیدار و گفتگو بین مقام‌های دولتی و خصوصی مازندران و استان آترو قزاقستان که با عنوان گروه تجاری وارد استان شدند با مبادله هدیه دوستی که نشانی از فرهنگ و تمدن کشور قزاقستان و مازندران بوده است، این دیدار پایان یافت.