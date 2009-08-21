توجه به امنیت قضایی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امام جمعه زنجان در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به سوابق آیت الله شیخ صادق لاریجانی افزود: وی از نخبگان عالی قدر در کشور محسوب می شود و انتصاب وی به سمت دستگاه قضایی کشور نشان از تاکید و توجه ویژه رهبری به دستگاه قضایی دارد.

وی با بیان اینکه توجه به امنیت قضایی و عدل در قضا در جامعه امری ضروری است، ادامه داد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی به مسئله امنیت قضایی و عدل در قضا توجه داشته و خواهد داشت.

حجت الاسلام واعظی، با بیان اینکه ایران اسلامی باید از نظر قضایی امن ترین کشور باشد، افزود: در نظام اسلامی فقط آنهایی باید هراس داشته باشند که جرمی را مرتکب شده اند.

وی با بیان اینکه در اسلام توجه ویژه به امر قضا شده است، افزود: با عدل در قضا و قرار گرفتن افراد عاقل در مسند قضا، حق هیچ کس ضایع نمی شود.

امام جمعه زنجان در ادامه باگرامیداشت فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: رمضان، ماه مغفرت و برکت بوده و روزه داری روحیه را تقویت و موجب شادابی روح و جسم می شود.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به برکات مبارک رمضان افزود: مومنان در این ماه خدا را می بینند و از مهمانی خالق موجودات لذت می برند و آن را قدر می نهند.

وی بابیان اینکه در این ماه باید ذهن را با روزه پرورش داد، افزود: در این ایام باید کدورت ها و دشمنی ها را از دل ها زدود.

امام جمعه زنجان همچنین در ادامه فوت حاتمی یکی از دانشجویان زنجانی که به اروپا برای ادامه تحصیل اعزام شده بود را به خانواده آن مرحوم و جامعه دانشگاهی کشور تسلیت گفت.