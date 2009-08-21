همه جریانهای فکری باید در جامعه به بیان اندیشه خود بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امام جمعه گرگان در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: جریانهای فکری و سیاسی که قانون اساسی و اصول آن را قبول دارند باید در عرصه قدرت و سیاست حضور داشته باشند و حرفشان را بزنند.

وی اظهار داشت: نقد موجب تکامل جامعه می شود و باید وجود داشته باشد و منافات با جامعه اسلامی و رشد آن ندارد.

وی برلزوم حفظ شخصیتهای نظام در جامعه تاکید و اضافه کرد: حفظ شخصیتهای نظام مهم بوده و شخصیتهایی که برای نظام زحمت کشیدند باید حفظ شوند.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: از بین رفتن تندی ها و سوظنها در جامعه ضروری است و این نکته که اگر عده ای نقد می کنند، این افراد متهم به آمریکایی و جاسوس بودن هستند، نادرست است.

نماینده ولی فقیه در گلستان یادآور شد: نقد این افراد از سردلسوزی برای نظام و انقلاب بوده و متهم کردن این افراد به آمریکایی بودن باعث وحدت نمی شود.

وی عنوان کرد: خودداری از برخی مسائلی که باعث سواستفاده دشمنان می شود، نیاز ضروری بوده و باید در راستای حفظ وحدت به آن توجه شود.

آیت الله نورمفیدی تاکید کرد: حفظ وحدت در جامعه اسلامی با یک صدایی مقدور نیست و این تئوری در هیچ جای دنیا جواب نمی دهد.

امام جمعه گرگان افزود: اگر اختلافی در جامعه وجود دارد باید مراقب باشیم تا این اختلافات به عنوان عذاب الهی برکشور ما وارد نشود و نوعی رحمت الهی باشد.

وی با گرامیداشت ماه مبارک رمضان یادآور شد: رمضان ماه صمیمی بودن بوده و باید روابط دینی و اسلامی برقرار شود.