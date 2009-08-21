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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۷

انتقاد امام جمعه اصفهان از توجیه رئیس جمهور برای انتخاب برخی وزرا

انتقاد امام جمعه اصفهان از توجیه رئیس جمهور برای انتخاب برخی وزرا

اصفهان - خبرگزاری مهر: آیت الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد از توجیهات رئیس‌جمهور برای انتخاب وزیر زن انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: به نظر من مجلس باید به برخی از وزاری پیشنهادی احمدی ‌نژاد رای ندهد.

وی بیان کرد: در هر صورت انتظار می رود که توجیهات رئیس جمهور و نکاتی که وی در مورد وزیران زن ارائه کرد مورد توجه مجلس قرار نگیرد.

طباطبائی‌نژاد بیان کرد: مجلس باید برای انتخاب وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به این توجیهات توجه نکند و ‌نباید این بدعت گذاشته شود و انتظار می‌رود حواس مجلسی‌ها جمع باشد.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه قطعا نیت رئیس جمهور خدمت و خدمت‌رسانی به مردم است، ادامه داد: اما باید از همه جهات اسلام را رعایت کرد زیرا قطعا زنی که وزیر شود باید بطور مرتب با مردان و معاونان خود در ارتباط باشد و نمی‌تواند جنبه‌های دینی را به طوز کامل رعایت کند.

حضور پرشور مردم در مساجد زمینه آبادی مساجد را فراهم می‌کند

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه مسلمانان باید در همه ماه های سال برای آبادانی مساجد تلاش و اهتمام داشته باشند، اظهار داشت: قطعا حضور حداکثری مردم در مساجد زمینه‌های آبادانی مسجد را به همراه دارد.

طباطبائی‌نژاد در بخش پایانی سخنان خود حضور حداکثری مردم را در ماه مبارک رمضان در مساجد را توصیه و در ادامه یاد و خاطر علامه مجلسی را گرامی داشت.

پس از پایان نماز جمعه این هفته اصفهان تعداد محدودی از نمازگزاران که امام جمعه اصفهان راهمراهی می‌کردند از اظهارات وی‌ به طور خصوصی قدردانی کردند و تعدادی نیز به طور شفاهی اعتراض کردند.

کد مطلب 933363

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