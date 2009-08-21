مجلس به افراد دین مدار و حافظ بیت المال رای می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امام جمعه موقت قزوین در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس گفت: نمایندگان مجلس با بررسی دقیق پیشینه و توانمندی افراد پیشنهادی تلاش می کنند افرادی که از توانمندی بالا و سابقه اجرایی، دین مداری و پایبندی به ارزشها برخوردار باشند رای اعتماد دهند.

وی با بیان اینکه در میان وزرای جدید برخی چهره های کابینه قبل هم دیده می شوند، اظهار داشت: آنها که در دوره قبل توانستند خواسته ها را برآورده کرده و به برنامه های رئیس جمهور عمل کنند نیز امکان گرفتن رای اعتماد را دارند.

امام جمعه موقت قزوین عنوان کرد: در نظام اسلامی مسئولیت وزارت بسیار سنگین است و وزرا در کنار انجام وظیفه خطیر خود باید در مقابل مردم متواضع باشند.

نائب رئیس مجلس افزود: وزیران باید با تجربه و از نظر مدیریت هم کامل باشند تا بتوانند در دوره جدید با کار و تلاش بیشتر و برنامه ریزی دقیق در حوزه کاری خود بهتر کار کنند.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: هفته دولت یادآور مدیرانی ارزشی و کارآمد چون شهید رجایی و باهنر است که مدیران می توانند با الگو گرفتن از آنها در مسیر خود روشهای آنها را پیاده و به مردم خدمت کنند.

وی اظهارداشت: مجلس در کنار دولت خواهد بود و تاکنون نیز سنگ اندازی نکرده و با تعامل خوب خود توانسته در خدمات دولت سهم مهمی ایفا کند.

ابوترابی اظهار امیدواری کرد که با کمک خداوند در جهت استقلال و عزت نظام اسلامی گامهای مهمی برداشته شود.