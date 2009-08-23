به گزارش خبرنگار مهر، لیست وزرای پیشنهادی کابینه دهم که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شد در این گزارش به سوابق دانشگاهی این افراد می پردازیم.

علم و صنعتی ها کابینه

با توجه به اینکه درباره برخی از وزرا بر اساس لیست پیشنهادی ریاست جمهوری محل تحصیل و دانشگاه برخی وزرا مشخص نیست با اکتفا به اطلاعات موجود می توان گفت که دانشگاه علم و صنعت ایران با هفت وزیر در کابینه دارای بیشترین فارغ التحصیل در میان دولتمردان را دارا است که اگر دکتر محمود احمدی نژاد هم به این لیست اضافه کنیم بر بار دانشگاه علم و صنعت در میان اعضای کابینه می افزاید.

از همکاران علمی احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت می توان به رضا تقی پور، حمید بهبهانی، علی اکبر محرابیان، کامران دانشجو، عبدالرضا شیخ الاسلامی، مسعود میرکاظمی و مهدی غضنفری اشاره کرد.

غیر از منوچهر متکی که کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه بنگلور هندوستان و کامران دانشجو که دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کویین ماری انگلستان هستند، سایر وزرا مدرک کارشناسی خود را از دانشگاههای داخل کشور اخذ کرده اند.

سهم دانشگاه آزاد اسلامی در کابینه دهم

15 وزیر از میان 21 وزیر کابینه دولت دهم دوره های تحصیلات تکمیلی خود را در کشور گذرانده اند و در این میان سهم دانشگاه آزاد دو وزیر شمس الدین حسینی و محمد عباسی است که مدرک دکتری خود را از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اخذ کرده اند.

حیدر مصلحی گزینه معرفی شده برای وزارت اطلاعات و سیدمرتضی بختیاری گزینه معرفی شده برای وزارت دادگستری دارای تحصیلات حوزوی هستند و در این میان تنها سوابق تحصیلی سردار وحیدی گزینه معرفی شده برای وزارت دفاع به صورت رسمی اعلام نشده است.

وزرایی که مدرک دکتری خود را در خارج از کشور گذرانده اند

در میان وزرای معرفی شده افرادی هستند که تحصیلات تکمیلی خود را تا مدرک دکتری ادامه داده و در دانشگاههای خارج از کشور ادامه تحصیل داده اند که از این میان می توان به مهدی غضنفری معرفی شده برای وزارت بازرگانی دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع گرایش برنامه ‏ریزی تولید از دانشگاه NSW سیدنی استرالیا، کامران دانشجو معرفی شده برای وزارت علوم دارای مدرک دکتری هوافضا از دانشگاه منچستر انگلستان و حمید بهبهانی معرفی شده برای وزارت راه و ترابری دارای مدرک دکتری مهندسی عمران گرایش حمل و نقل از دانشگاه کینزول فلوریدا آمریکا اشاره کرد.

همچنین رضا تقی ‌پور معرفی شده برای وزارت ارتباطات دانشجوی دکتری علوم پیشرفته مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه مشترک با سازمان مدیریت است.



5 وزیر کابینه دارای مهندسی عمران هستند

فارغ التحصیلان مهندسی عمران بیشترین سهم را در میان رشته های دانشگاهی در کابینه دهم دارد. در این میان وزرای معرفی شده از جمله حمید بهبهانی (وزارت راه و ترابری)، علی‌اکبر محرابیان (وزارت صنایع و معادن)، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی (وزارت کار و امور اجتماعی)، علی نیکزاد (وزارت مسکن)، محمد علی‌آبادی (وزارت نیرو) دارای مدرک مهندسی عمران هستند.

فنی های کابینه دهم

پس از مهندسی عمران گرایشهای دیگر رشته های فنی و مهندسی نیز جایگاه ویژه ای در کابینه دولت دهم دارند. افراد معرفی شده از جمله رضا تقی ‌پور برای وزارت ارتباطات دارای کارشناس ارشد مهندسی صنایع، صادق خلیلیان برای وزارت جهاد کشاورزی دارای مهندسی خاک شناسی، کامران دانشجو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مهندسی مکانیک، سید‌محمد حسینی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای کارشناسی مهندسی معدن، مصطفی محمد نجار برای وزارت کشور دارای مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات، مسعود میرکاظمی برای وزارت نفت دارای دکترای مهندسی صنایع، مهدی غضنفری برای وزارت بازرگانی دارای دکتری مهندسی صنایع هستند.

علوم انسانیهای کابینه دهم

به گزارش مهر، رشته های علوم انسانی نیز در میان تحصیلات وزرای معرفی شده برای دولت دهم به چشم می خورد که از این میان می توان به سوابق تحصیلی برخی از آنها اشاره کرد. سوسن کشاورز گزینه معرفی شده برای وزارت آموزش وپرورش دارای دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، حیدر مصلحی گزینه معرفی شده برای وزارت اطلاعات دارای کارشناسی ارشد الهیات، منوچهر متکی گزینه معرفی شده برای وزارت امور خارجه دارای کارشناسی ارشد روابط بین الملل، محمد عباسی گزینه معرفی شده برای وزارت تعاون دارای دکتری مدیریت آموزش عالی، فاطمه آجرلو گزینه معرفی شده برای وزارت رفاه دانشجوی دکتری روانشناسی تعلیم و تربیت و سید‌محمد حسینی گزینه معرفی شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند.

تنها پزشک کابینه

تنها پزشک کابینه دهم دکتر مرضیه وحید دستجردی است که برای تصدی پست وزارت بهداشت معرفی شده است. وی دکتری حرفه ای پزشکی از دانشگاه تهران و تخصص در رشته زنان از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارد.

برای اولین بار در کابینه دولت پس از انقلاب اسلامی سه زن برای تصدی پست های وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، وزارت "آموزش و پرورش" و وزارت "رفاه و تامین اجتماعی" معرفی شده اند. در این میان دکتر دستجردی دارای مدرک مرتبط با وزارت بهداشت است و سوسن کشاورز گزینه معرفی شده برای وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و فاطمه آجرلو گزینه معرفی شده برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در حال حاضر دانشجوی دکتری روانشناسی تعلیم و تربیت است.



لیست وزرا به همراه مدارک تحصیلی آنها به شرح زیر است:

سوسن کشاورز: وزارت آموزش وپرورش

کارشناس علوم اقتصادی

کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

رضا تقی ‌پور: وزارت ارتباطات

کارشناس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناس ارشد پژوهشی علوم مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه

دانشجوی دکتری علوم پیشرفته مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه مشترک با سازمان مدیریت

حیدر مصلحی: وزارت اطلاعات

تحصیلات حوزوی در مقطع خارج فقه و اصول

کارشناس ارشد الهیات از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سید شمس‌الدین حسینی: وزارت اقتصاد و دارایی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران

دکتری اقتصاد بخش عمومی، بین‌الملل از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

منوچهر متکی: وزارت امور خارجه

کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه بنگلور هندوستان

کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران

مرضیه وحید دستجردی: وزارت بهداشت

دکتری حرفه ای پزشکی از دانشگاه تهران

متخصص زنان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمد عباسی: وزارت تعاون

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

دکتری مدیریت آموزش عالی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

صادق خلیلیان: وزارت جهاد کشاورزی

کارشناس مهندسی خاک شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس

دکتری اقتصاد کشاورزی با گرایش اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس

حمید بهبهانی: وزارت راه و ترابری

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه کینزول فلوریدا، آمریکا

دکتری مهندسی عمران گرایش حمل و نقل از دانشگاه کینزول فلوریدا، آمریکا

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

فاطمه آجرلو: وزارت رفاه

کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناش ارشد روانشناسی شخصیت

دانشجوی دکتری روانشناسی تعلیم و تربیت

طلبه سطح 2 حوزه علمیه

مدرس دانشگاه و حوزه علمیه

علی‌اکبر محرابیان: وزارت صنایع و معادن

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت

کامران دانشجو: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کویین ماری انگلستان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه منچستر انگلستان

دکتری هوافضا از دانشگاه منچستر انگلستان

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

سید‌محمد حسینی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناسی مهندسی معدن

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق(ع)

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران

استاد و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه پیام نور

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی: وزارت کار و امور اجتماعی

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری عمران گرایش حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

مصطفی محمد نجار: وزارت کشور

کارشناس مهندسی مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی ارشد در مدیریت اجرایی با گرایش استراتژیک از سازمان مدیریت صنعتی

دانشجوی دکتری علوم استراتژیک

علی نیکزاد: وزارت مسکن

کارشناس مهندسی عمران

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مسعود میرکاظمی: وزارت نفت

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت

دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس

رئیس دانشگاه شاهد

محمد علی‌آبادی: وزارت نیرو

کارشناسی مهندسی عمران

سیدمرتضی بختیاری: وزارت دادگستری

دارای مدرک حوزوی

سرداراحمد وحیدی: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

اعلام نشده است.

مهدی غضنفری: وزارت بازرگانی

کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم از دانشگاه امیرکبیر

دکتری مهندسی صنایع گرایش برنامه ‏ریزی تولید از دانشگاه NSW سیدنی، استرالیا

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران