حمام خون در بابل / تاکید بر پاکسازی دستگاههای امنیتی از بعثی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، شورای استان کربلا سه روز عزای عمومی به مناسبت کشته شدن دهها عراقی در رشته حملات تروریستی هولناک روز چهارشنبه 28 مرداد در بغداد اعلام کرد.



محمد حمید الموسوی رئیس شورای استان کربلا با بیان این خبر، تاکید کرد بعثی ها و تکفیری ها عاملان انفجارهای اخیر بغداد هستند.



خبر دیگر اینکه، شش فرد تحت پیگرد در عملیات نیروهای پلیس در شهر بعقوبه دستگیر شدند؛ همچنین یک انبار از گلوله های خمپاره کشف شد.



از سوی دیگر، شورای استان بغداد در پی انفجارهای هولناک اخیر بر ضرورت بازنگری طرحهای راهبردی نیروهای امنیتی برای کنترل کامل اوضاع امنیتی پایتخت عراق تاکید کرد و اخراج بعثی ها و صدامی ها از دستگاههای امنیتی را خواستار شد.



شورای استان بغداد همچنین بر ضرورت تقویت نیروهای امنیتی در پایتخت عراق تاکید کرد.



از سوی دیگر امروز، نشست فوق العاده پارلمان عراق با حضور وزیران کشور، دفاع، امنیت ملی و فرمانده عملیات بغداد برای بررسی وخامت اوضاع امنیتی در این شهر در پی انفجارهای خونین اخیر آغاز شد.



کشته و زخمی شدن 430 عراقی در پنج انفجار در بابل



ساعاتی پس از انفجارهای خونین بغداد، وقوع پنج انفجار تروریستی در استان بابل، سبب کشته شدن دست کم 30 عراقی و زخمی شدن 400 نفر دیگر شد.



این در حالی است که در پی انفجارهای بغداد، 10 افسر مسئول حمایت مناطقی که انفجارها در آن مکانها رخ داد، از مسئولیتهای خود برکنار شدند.



بغداد روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند.



قاسم عطا سخنگوی رسمی عملیات بغداد گفت : نوری المالکی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح در نشستی با وزیران کشور، دفاع، امنیت ملی و مسئولان امنیتی، درباره اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی به توافق دست یافت



به گفته قاسم عطا، مالکی دستور بازداشت تمام مسئولان دستگاههای امنیتی در مناطق الصالحیه و باب المعظم و بازجویی از آنها درباره چگونگی کامیونهای بمبگذاری شده به بغداد صادر کرده است.