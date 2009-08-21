پرونده بازداشتهای سیاسی مانع اساسی تحقق آشتی فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزرای فرانسه، اسماعیل هنیه امروز پس از خطبه های نماز جمعه در غزه بار دیگر تاکید کرد پرونده زندانیان سیاسی، مانعی اساسی در برابر موفقیت گفتگوهای فلسطینی که آخرین دور آن بیست و پنجم ماه جاری در قاهره برگزار خواهد شد به شمار می رود.



هنیه گفت : باید تمام موانع ازسرگیری جلسات گفتگوی فلسطینی برداشته شود و پرونده بازداشتهای سیاسی مانع اساسی در برابر آشتی فلسطینی است.



وی افزود : تلاشهای مصر همچنان برای موفقیت گفتگوها ادامه دارد و ما از تمام تلاشهای این کشور برای تحقق آشتی ملی فلسطینی حمایت می کنیم.



حماس بارها بر ضرورت آزادی اعضای این جنبش که در زندانهای تشکیلات خودگردان زندانی هستند تاکید کرده است.



قاهره از فوریه گذشته میزبان گروههای فلسطینی از جمله حماس و فتح برای برقراری آشتی میان آنها و پایان اختلافات است و هفتم جولای را زمان امضای توافقنامه آشتی اعلام کرده بود اما این زمان ابتدا به 25 جولای و سپس به 25 آگوست(سوم شهریور) به تعویق افتاد.

علت تعویق زمان امضای این توافقنامه ادامه اختلافات میان فتح و حماس درباره مسائل متعددی از جمله مسئله بازداشت شدگان و موضوع قانون انتخابات است که بنا است انتخابات مجلس قانونگذاری به طور همزمان با انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان در ژانویه 2010 برگزار شود.