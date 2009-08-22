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۳۱ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۸

در گفتگوی مهر با نگاهداری /

آخرین وضعیت تلفیق نقشه جامع علمی کشور اعلام شد

آخرین وضعیت تلفیق نقشه جامع علمی کشور اعلام شد

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی آخرین وضعیت تلفیق نقشه جامع علمی کشور را اعلام کرد.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته منتخب نقشه جامع علمی کشور تاکنون توانسته است مبای نظری و ارزشی نقشه، وضع موجود و وضع مطلوب را تلفیق و نهایی کند.

وی اظهار داشت: فصل راهبردها و اولویتها و نگاشت نهایی نقشه هنوز باقی مانده که از این پس این موارد مورد توجه قرار می گیرد.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره زمان نهایی شدن نقشه جامع علمی و تلفیق نهایی آن گفت: من مسئولیتی در کمیته منتخب ندارم و تنها عضو این کمیته هستم از این رو نمی توانم درباره زمان اتمام کار نقشه صحبت کنم.

کد مطلب 933444

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