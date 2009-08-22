آخرین وضعیت تلفیق نقشه جامع علمی کشور اعلام شد

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته منتخب نقشه جامع علمی کشور تاکنون توانسته است مبای نظری و ارزشی نقشه، وضع موجود و وضع مطلوب را تلفیق و نهایی کند.

وی اظهار داشت: فصل راهبردها و اولویتها و نگاشت نهایی نقشه هنوز باقی مانده که از این پس این موارد مورد توجه قرار می گیرد.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره زمان نهایی شدن نقشه جامع علمی و تلفیق نهایی آن گفت: من مسئولیتی در کمیته منتخب ندارم و تنها عضو این کمیته هستم از این رو نمی توانم درباره زمان اتمام کار نقشه صحبت کنم.