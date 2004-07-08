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۱۸ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۷

در سه ماهه نخست امسال؛

785 تن ماهي دريايي و پرورشي و عسل از آبادان به کويت صادر شد

در بهار امسال 785 تن انواع ماهي دريايي ، پرورشي و عسل از بندرآبادان به کشور کويت صادر شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير دامپزشكي آبادان با اعلام اين خبر گفت: به دليل كنترل و نظارت بهداشتي وبه طبع آن بالا رفتن كيفيت محصول شاهد رشد بسيار خوب صادرات آبزيان از آبادان بوده ايم.

دكتر مصطفي كناركوهي افزود: در اين مدت هفتاد تن ماهي حلوا سفيد ، 162 تن انواع آبزي دريايي و222 تن ماهي پرورشي به كويت صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل صادرات ماهي حلوا سفيد 39 درصد و ماهي هاي پرورشي 24 درصد افزايش را نشان مي دهند. وي عمده صادرات ماهي هاي پرورشي از آبادان را از نوع ماهي هاي هامور و كپور ذكر كرد.

به گفته وي در اين مدت همچنين 30 تن عسل به كويت صادر شده است مدير دامپزشكي آبادان در زمينه صادرات دام از بندر آبادان نيز گفت: در بهار امسال 719 راس گوسفند و چهل نفر شتر هم به امير نشين كويت صادر شده است.

 

کد مطلب 93346

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