قطار سریع السیر تبریز - تهران راه اندازی می شود

حجت الاسلام محمد میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، از انجام اقدامات اولیه برای راه اندازی قطار سریع السیر تبریز - تهران خبر داد و گفت: هم اکنون در انتظار جذب سرمایه گذار خارجی برای این پروژه هستیم.

وی با بیان اینکه راه اندازی قطار سریع السیر تبریز - تهران ضروری است،‌ اظهار داشت: این طرح در صورت اجرایی شدن، مسافت 12 ساعته مسیر تبریز - تهران را به کمتر از 3 ساعت کاهش خواهد داد.

رضا رحمانی، دیگر نماینده مردم تبریز در مجلس نیز با اشاره به تصویب راه آهن سریع السیر تهران - تبریز به خبرنگار مهر افزود: با وزارت راه جلسه ای در این خصوص داریم و شرط اصلی ما با وزیر راه بر سر اجرای همین پروژه در دولت دهم خواهد بود.

وی با تاکید بر پیگیری جدی نمایندگان آذربایجان شرقی به منظور تحقق این طرح تصریح کرد: با راه اندازی قطار سریع السیر تبریز - تهران، بزرگترین تسهیل در زمینه حمل و نقل کشور را شاهد خواهیم بود.

گفتنی است، به دلیل طولانی بودن مسافت 600 کیلومتری و خطرات ناشی از مسافرت با خودرو و حتی هواپیما، کارشناسان راه اندازی خط سریع السیر قطار تهران - تبریز را به عنوان امن ترین و مناسب ترین راهکار تسهیل رفت و آمد در این مسیر به شدت پیگیری می کنند.

در این شرایط، به طور حتم راه اندازی قطار سریع السیر تبریز - تهران ضمن ایجاد تحولی بزرگ در حمل و نقل این مسیر، از تعداد تصادفات و خسارات مالی و جانی تبریز- تهران خواهد کاست.