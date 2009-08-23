حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت علوم و دانشگاهها با توجه به شایعات موجود پیرامون بازگشایی دانشگاهها افزود: "ما اصلا اعتقادی نداریم که اول مهرماه قرار است اتفاق خاصی در دانشگاهها رخ دهد و به هیچ عنوان این احتمال را نمی دهیم."

وی اظهار داشت: "اول مهر ماه امسال نیز رئیس جمهور در یکی از دانشگاههای بزرگ تهران مانند سالهای قبل زنگ سال تحصیلی را به صدا در می آورد و دانشگاه به سلامت و صحت کار خود را آغاز می کند."

علیخانی با بیان اینکه دانشجوی ما فهیم و آگاه است گفت: "ما در دانشگاهها دهها هزار دانشجوی عضو بسیج، انجمنهای اسلامی و شاهد و ایثارگر داریم که این افراد سربازان امام زمان هستند و در کنار سایر دوستان مانع از این می شوند که آشوب و تنشی در دانشگاهها به وجود آید از این رو جای هیچ نگرانی وجود ندارد."

وی تأکید کرد: "امسال نیز قدرتمندتر با توکل به خدا و با پشتیبانی مقام معظم رهبری به تکلیف خود عمل می کنیم و اگر ناهنجاری اتفاق افتاد رسیدگی خواهیم کرد."

خبرگزاری مهر هفته گذشته به نقل از علیخانی آورده بود: "علاوه بر این در دانشگاهها بیش از 100 هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر هستند که این افراد سربازان امام زمان هستند و در کنار سایر دوستان مانع از این می شوند که آشوب و تنشی در دانشگاهها به وجود آید از این رو جای هیچ نگرانی وجود ندارد." که این مطلب به شکل زیر اصلاح می شود: "دانشجوی ما فهیم و آگاه است و ما در دانشگاهها بیش دهها هزار دانشجوی عضو بسیج، انجمنهای اسلامی و شاهد و ایثارگر داریم که این افراد سربازان امام زمان هستند و در کنار سایر دوستان مانع از این می شوند که آشوب و تنشی در دانشگاهها به وجود آید از این رو جای هیچ نگرانی وجود ندارد."