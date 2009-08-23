خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: در تدوین این کتاب آنچه درباره کاریکاتور و کارتون در ایران و جهان به صورت فارسی مننتشر شده مورد مطالعه قرار گرفته است.

این کتاب با کلیاتی درباره کاریکاتور و پیشگامان آن آغاز شده و در ادامه کاریکاتور را در انگلستان بررسی کرده و سپس به فرانسه، آلمان، روسیه، اروپای شرقی، ایتالیا، آمریکا، ژاپن، کشورهای آمریکای مرکزی و جنوی، هند، کشورهای عربی، کشورهای حوزه قفقاز و ترکیه رفته است.

نویسنده همچنین به کمیک‌استریپ، کاریکاتوریستهای برنده جایزه پولیتزر و در نهایت کاریکاتور در ایران پرداخته است. در این کتاب کوشش شده تا مباحث کتاب روالی تاریخی را طی کند و به این دلیل آنچه مورد نظر بوده، بیشتر اشاره به گذشته کاریکاتور در جهان و ذکر آنچه در شکل‌گیری و گسترش این هنر موثر بوده، است.

مولف "پرونده کاریکاتور" همچنین در مقدمه این کتاب، یادآوری کرده که "با تمام کوششی که صورت گرفته، احتمالاً و حتماً نام عده‌ای از کاریکاتوریستهای ایرانی نیامده که هیچ قصد و غرضی از این بابت در کار نبوده جز نیافتن آنان و یا نامی از آنان و یا آثاری امضا شده از آنان و متاسفانه امضاهای بسیاری از این هنرمندان قابل شناخت نیست".

در این کتاب کوشش شده در هر صفحه از یک، دو و یا چند کاریکاتور استفاده و بعضاً صفحه‌بندی به شکل ستونی انجام شود تا بتوان در ترکیب مطالب با تصویر، صفحه‌بندی کتاب را آزادانه‌تر انجام داد.

این کتاب دوجلدی در 1107 صفحه و شمارگان 3500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.