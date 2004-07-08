اردن، به عراق سفير نمي فرستد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي دليل آن را مناسب نبودن وضعيت امنيتي عراق توصيف كرد.

سخنگوي وزارت امور خارجه اردن اظهار داشت: در حال برقراري ارتباط با طرف عراقي هستيم تا از شرايط امنيتي اطمينان پيدا كنيم، اما تاكيد داريم كه فعلا سفير به عراق نمي فرستيم.

روز گذشته مروان المعشر وزير امور خارجه اردن دركميته امورعربي و بين الملل مجلس نمايندگان اين كشوردر اين باره اعلام كرده بود: درسايه اوضاع ناامن عراق نمي توان تامين امنيت سفارت اردن در بغداد را ضمانت كرد.

گفتني است وزارت امور خارجه اردن سفير خود را پيش از آغاز جنگ آمريكا عليه عراق از بغداد فراخوانده بود.

پيش از اين يك خودرو بمب گذاري شده در مقابل سفارت اردن در بغداد نيز منفجر شد كه منجر به كشته و زخمي شدن تعدادي از افراد شاغل در اين سفارت و افراد متفرقه شده بود.