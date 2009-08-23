وظایف اصلی نمایندگان به بوته فراموشی سپرده شده است

نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایندگان مجلس به جهت مشکلات و تعلل برخی دستگاهها و وجود بروکراسی زائد در ادارات به عرصه اجرایی ورود کرده اند و این امر توان زیادی از نمایندگان مردم را می گیرد.

وی همچنین با اعلام اینکه عدم تامین زیرساختها مشکل اساسی در استان گیلان است، افزود: کمبود توسعه زیرساختها به ویژه امکانات مواصلاتی شامل راه آهن، امکان حمل و نقل در حد بالا و جاده ای متناسب با نیاز و توانمندی از یکسو و ضعف جذب بخش خصوصی و یا نگهداری سرمایه گذار بخش خصوصی در چرخه اقتصادی گیلان می تواند آهنگ توسعه همه جانبه استان را کند نماید.

مرعشی بر لزوم اصلاح زیرساختها در ابعاد مختلف در گیلان تاکید کرد و گفت: فقدان زیر ساختهای مناسب توسعه مانع اساسی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در استان است زیرا در این شرایط فعالیت اقتصادی به دلیل افزایش هزینه تولید برای آنان مقدور نیست.

وی ادامه داد: مسئولان استانی با تلاش فراوان سعی در جذب بخش خصوصی دارند تا از وجود آنان در زمینه های مختلف استفاده شود اما وجود یک سیستم بروکراسی خشک اداری منجر به فرار سرمایه داران از استان می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به وجود سیستم بروکراسی زائد در ادارات نقش بسیار بالایی در فرار سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان دارد، از استاندار گیلان خواست این موضوع را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.