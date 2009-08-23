  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

انتقادات نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی از وضعیت موجود در نظام سلامت

انتقادات نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی از وضعیت موجود در نظام سلامت

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی با انتقاد از ولنگاری که در نظام سلامت کشور وجود دارد، گفت: این وضعیت باعث شده جایگاه پزشکان عمومی به شدت تخریب شود.

دکتر مسعود مسلمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه جایگاه پزشکان عمومی روز به روز در حال تضعیف شدن است اما دوستانی که در حوزه مسئولیت قرار دارند، گوشهایشان را گرفته اند و صدای اعتراضهای ما را نمی شنود.

آمارها نشان می دهد که از 110 هزار پزشک کشور، 60 هزار نفر آنان پزشکان عمومی هستند که 20 درصد پزشکان عمومی از درآمد و معیشت خود راضی نیستند.

مسلمی فرد به عدم قوانین نظارتی برای جلوگیری از استثمار پزشکان عمومی در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی اشاره کرد و افزود: برخی از این مراکز درمانی برای حضور پزشک عمومی در شیفت شب ساعتی دو هزار تا دو هزار و 500 تومان می دهند به شرطی که بیمار داشته باشند.

نایب رئیس پزشکان عمومی کشور ادامه داد: نگهبان، خدمتکار و سایر پرسنل مرکز درمانی حقوق ثابت می گیرند اما پزشک عمومی که چراغ این درمانگاه را روشن نگه داشته اگر تا صبح بیمار ویزیت نکند، هیچ حق و حقوقی نمی گیرد و این شرطی است که بر سر آن توافق شده و اهرم نظارتی برای جلوگیری از این تصمیمها وجود ندارد.

نامناسب بودن تعرفه‌های پزشکی، توزیع نامناسب پزشک در کشور و نبود امکانات مناسب برای زندگی پزشکان در مناطق دورافتاده و محروم از جمله مسائل مهمی است که برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام سلامت کشور باید به آن توجه بیشتری داشته باشند.

مسلمی فرد از پزشکان عمومی به عنوان اولین حلقه مراجعه بیمار یاد کرد و افزود: پزشکان عمومی به عنوان اصلی ترین و موثرترین حلقه نظام سلامت محسوب می شوند که کمترین توجه به آنان می شود.

پزشکان معتقدند رابطه مالی پزشک و بیمار در اخلاق پزشکی تاثیرگذار است بنابراین باید از تمام عواملی که به ارتباط پزشک و بیمار آسیب می ‌رساند جلوگیری کرد.

مسلمی فرد با انتقاد از وزارت بهداشت که به تصمیمات سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان کشور اهمیت نمی دهد، گفت: نظام پزشکی فقط پروانه پزشکی صادر می کند و تصمیمات این سازمان هیچ ضمانت اجرایی برای وزارت بهداشت ندارد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور افزود: این قبیل برخوردها باعث شده که سازمان نظام پزشکی عملا از گردونه اجرایی بودن در تصمیم گیریها حذف شود.

کد مطلب 933775

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها