انتقادات نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی از وضعیت موجود در نظام سلامت

دکتر مسعود مسلمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه جایگاه پزشکان عمومی روز به روز در حال تضعیف شدن است اما دوستانی که در حوزه مسئولیت قرار دارند، گوشهایشان را گرفته اند و صدای اعتراضهای ما را نمی شنود.

آمارها نشان می دهد که از 110 هزار پزشک کشور، 60 هزار نفر آنان پزشکان عمومی هستند که 20 درصد پزشکان عمومی از درآمد و معیشت خود راضی نیستند.

مسلمی فرد به عدم قوانین نظارتی برای جلوگیری از استثمار پزشکان عمومی در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی اشاره کرد و افزود: برخی از این مراکز درمانی برای حضور پزشک عمومی در شیفت شب ساعتی دو هزار تا دو هزار و 500 تومان می دهند به شرطی که بیمار داشته باشند.

نایب رئیس پزشکان عمومی کشور ادامه داد: نگهبان، خدمتکار و سایر پرسنل مرکز درمانی حقوق ثابت می گیرند اما پزشک عمومی که چراغ این درمانگاه را روشن نگه داشته اگر تا صبح بیمار ویزیت نکند، هیچ حق و حقوقی نمی گیرد و این شرطی است که بر سر آن توافق شده و اهرم نظارتی برای جلوگیری از این تصمیمها وجود ندارد.

نامناسب بودن تعرفه‌های پزشکی، توزیع نامناسب پزشک در کشور و نبود امکانات مناسب برای زندگی پزشکان در مناطق دورافتاده و محروم از جمله مسائل مهمی است که برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام سلامت کشور باید به آن توجه بیشتری داشته باشند.

مسلمی فرد از پزشکان عمومی به عنوان اولین حلقه مراجعه بیمار یاد کرد و افزود: پزشکان عمومی به عنوان اصلی ترین و موثرترین حلقه نظام سلامت محسوب می شوند که کمترین توجه به آنان می شود.

پزشکان معتقدند رابطه مالی پزشک و بیمار در اخلاق پزشکی تاثیرگذار است بنابراین باید از تمام عواملی که به ارتباط پزشک و بیمار آسیب می ‌رساند جلوگیری کرد.

مسلمی فرد با انتقاد از وزارت بهداشت که به تصمیمات سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان کشور اهمیت نمی دهد، گفت: نظام پزشکی فقط پروانه پزشکی صادر می کند و تصمیمات این سازمان هیچ ضمانت اجرایی برای وزارت بهداشت ندارد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور افزود: این قبیل برخوردها باعث شده که سازمان نظام پزشکی عملا از گردونه اجرایی بودن در تصمیم گیریها حذف شود.